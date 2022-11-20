"Голос країни-12": фіналістка шоу зачарувала своїм потужним народним голосом

У грандіозному фіналу "Голосу країни-12" почала виступати команда "Другого Шансу" співачки Олександри Заріцької та мецената Андрія Мацоли.

Так, на сцені виступила фольклористка Марія Квітка, яку народні тренери врятували під час "нокаутів". У фіналі учасниця вирішила не експериментувати та дивувала потужним народним голосом.

Марія Квітка виконала етнічну композицію гурту "ДахаБраха" – "Птах".

Марія Квітка

"Маріє, ти наша українська квіточка. Ти цвіт нашої нації. Твої пісні завжди зачаровують, бо вони щирі і справжні. Дякую тобі зараз за таке чудове виконання. Це те, що зараз надихає кожного українця боротися і йти далі. Дякую тобі", - прокоментував виступ фіналістки народний тренер Андрій Мацола.

Зазначимо, вже стало відомо, хто ж з команди "Другого шансу" Андрія Мацоли та Олександри Заріцької продовжить участь у шоу далі. Так, за перемогу боротиметься саме Марія Квітка.

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