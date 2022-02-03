"Голос країни-12": хто з команди "Другого шансу" продовжить участь у шоу

У проєкті залишився два учасники.

Сьогодні, 3 лютого, о 18:00 на YouTube-каналі "Голосу країни" вийшов другий випуск digital-версії спецпроєкту "Другий шанс".

Народний тренер Андрій Мацола та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька збирають п’яту команду учасників, які виступатимуть у прямих ефірах та боротимуться за перемогу.

Вперше в історії української адаптації шоу учасники, які не розвернули крісла тренерів на сцені, мають "Другий шанс". У кожному епізоді сліпих прослуховувань "Голосу країни" Андрій Мацола та Олександра Заріцька зможуть врятувати від вильоту не більше 2-х учасників, натиснувши червону кнопку після виступу вокаліста на сцені.

Андрій Мацола та Олександра Заріцька / пресслужба каналу "1+1"

У самій команді боротьба за місця триває безперервно, адже нові учасники можуть посунути попередників. Склад п’ятої команди може змінюватися від випуску до випуску digital-версії спецпроєкту.

Наприкінці кожного digital-випуску "Другого шансу" тренери мають обрати, хто з учасників піде з ними далі, а хто покине проєкт. У наступний випуск digital-версії спецпроєкту "Другий шанс" тренери можуть провести тільки двох учасників.

Минулого четверга на YouTube вийшла перша серія з учасниками команди – Михайлом Ніколаєнком з Дніпра та гурт GG "ГуляйГород".

Виконавці зустрілись разом з тренерами, щоб ще раз заспівати пісні зі сліпих прослуховувань, послухати настанови тренерів, зробити висновки та вдосконалити своє виконання. У другій серії до них приєдналася 16-річна Єлизавета Овраменко з Києва, яка дуже хотіла потрапити до "Голосу країни". Вона виконала пісню "Дежавю" Артема Пивоварова, проте не зуміла повернути крісла тренерів на сцені. Заповітний звук червоної кнопки від тренерів "Другого шансу" співачка почула вже у стрес-румі, де вона була разом з групою підтримки та ведучою Катериною Осадчою. Андрій Мацола зазначив, що дівчині треба обов’язково дати шанс, адже вона дуже талановита та цілеспрямована.

Єлизавета Овраменко / пресслужба каналу "1+1"

Ще одним учасником команди "Другий шанс" став колектив Modoom. Хлопці знайомі давно, після розпаду попереднього колективу об’єднались у квартет і "Голос країни" став їхньою дебютною сценою у новому складі. Музиканти заспівали "Червону руту" - одну з найлегендарніших українських пісень. Андрій Мацола та Олександра Заріцька вирішили дати хлопцям ще один шанс проявити себе.

Гурт Modoom / пресслужба каналу "1+1"

Сьогодні о 18:00 у другому випуску digital-версії спецпроєкту тренери з 4 учасників обрали тільки двох, яких вони залишили в команді: гурт "ГуляйГород" та Єлизавета Овраменко.

До речі, в Андрія Мацоли та Олександри Заріцької буде можливість врятувати учасників з інших команд під час боїв та нокаутів. В прямих ефірах шоу "Голос країни-12" учасники команди "Другого шансу" на рівних умовах з командами інших тренерів змагатимуться за перемогу в проєкті.

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