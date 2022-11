"Голос країни-12": хто з учасників потрапив у фінал шоу

У неділю, 13 листопада, на каналі ТЕТ відбувся другий ефір "нокаутів" проєкту "Голос країни-12".

На головній музичній сцені країни тренери нарешті завершили вибір щасливчиків, які потрапили до фіналу проєкту. Так, минулого тижня стали відомі імена фіналісті з команди Наді Дорофєєвої. А цього ефіру боролися за квиток до фіналу учасники команд співачки Олі Полякової і продюсера Потапа.

Наставникам допомагали визначитися, кого ж з учасників залишити на проєкті, зіркові "радники". Так, Потапу радив його колега за сценою, співак Позитив. Радником Олі Полякової стала екстренерка "Голосу країни", виконавиця Тіна Кароль.

Тож, першою боролася за місце потрапити у прямий ефір команда Потапа. Відкрив випуск молодий татко двох маленьких дітлахів Павло Нажига. Утім, виступ артиста глядачі та тренери шоу не почують, адже ще до повномасштабної війни він виконував композицію російського виконавця. Загалом, Павло зайняв перше місце.

Наступною на сцену вийшла вчителька вокалу Валерія Бутурліна. Виконавиця поборолася за місце у фіналі із хітом Кеті Перрі - I Kissed A Girl. Наставники оцінили виступ Валерії, утім зазначили, що Павло був кращим. У результаті Бутурліна посіла другий стілець.

Третім випробував свої сили на проєкті авто пісень, репер і радіоведучий Gera Gerc. Його номер глядачі та зіркові наставники не побачать, адже він виступав із піснею російського автора. Потап вирішив відпустити учасника додому. Але й Гера не засмутився. Ведучий побажав команді ПТП здобути перемогу на проєкті.

Далі вийшла на сцену землячка Wellboy Наталія Бурик. Співачка спричинила фурор, виконавши хіт Вarby Іlick під назвою Somebody to love. Конкуренти зазначили, що дівчина просто запалила сцену "Голосу країни-12" та гідна зайняти місце. Наталія зайняла другий стілець.

Під час одинадцятого випуску шоу "Голос країни-12" приголомшив емоційним виступом бек-вокаліст симфонічного оркестру, який раніше працював меблярем та теслею, Єрназар Журбан. Він потужно виконав пісню Джамали – "1944". Тренери були просто приголомшені, вони зазначили, що музикант має посісти перше місце. Оля Полякова зізналась, що у неї навіть мурахи шкірою побігли. У результаті, зірковий тренер посадив Єрназара на друге крісло. Проєкт покинула Валерія Бутурліна.

Далі спробував свої сили Михайло Герасимчук. Учасник виконав пісню гурту "Океан Ельзи" – "Друг". Трек співак присвятив усім закоханим, зокрема й своїй дівчині, яка була присутня у глядацькій залі. Михайло емоційно співав для коханої, а в кінці номера ніжно поцілував її. Зіркові наставники були просто розчулені. Потап посадив учасника на місце Наталії Бурик, яка покинула шоу.

Показав свій талант і рибак Ярослав Кайда. Учасник команди ПТП у "нокаутах" виконав хіт гурту The Hardkiss – "Гора". Свій номер артист присвятив всім українським захисникам, які героїчно захищають Україну від російських окупантів. Тренери зазначили, що виступ був потужним, але під час виконання куплетів були недоліки. Позитив радив Потапу відпустити учасника додому.Тренер вирішив дати шанс Ярославу і посадив його на місце Михайла Герасимчука, який у результаті покинув проєкт.

Восьмим виступив диякон Василь Палюх. Учасник зворушливо заспівав пісню під назвою Unbreak My Heart. Тренери були просто захоплені виступом і зазначили, що Василь має піти у прямий ефір. Зірковий наставник Потап додав, що співак міг заспівати краще. Утім, Василь посів друге місце. Шоу покинув Ярослав Кайда.

Далі на сцену вийшла остання учасниця з команди Потапа – Карина Столаба. Співачка зухвало виконала пісню Аліни Паш під назвою "Ой, на горі". Виконавиця залишилася у шоу, зайнявши місце Журбана Єрназара.

Тож, з команди Потапа до фіналу пройшли: Павло Нажига, Василь Палюх і Карина Столаба.

Після виступів учасників Потапа у вокальні "нокаути" вступила команда Оля Полякової. Радником зірки неочікувано стала співачка та тренерка минулих сезонів шоу Тіна Кароль. Як зазначила Оля, радниця стала "козирем у її кишені", адже учасники команди Тіни неодноразово перемагали у проєкті.

Так, першою на сцену вийшла співачка на весіллях Ужгорода – Марта Липчей. Дівчина драйвово продемонструвала попурі із народних закарпатських пісень і змусила тренерів і своїх конкурентів танцювати. Після номера Марти Тіна Кароль прокоментувала, що Оля має сильну учасницю, яка варта першого місця. У результаті, Марта зайняла перше крісло.

Також запам'ятався своїм виступом Віктор Кирилов. Співак, який дає благодійні концерти на підтримку українських захисників, виступив з піснею під назвою Sorry Seems To Be The Hardest Word. Тренерам сподобався виступ Віктора. Але Тіна Кароль зазначила, що йому ще варто відкритися. Загалом, Оля Полякова посадила Кирилова на другий стілець.

Слідом за Кириловим на сцену вийшла колоритна жителька Одеси Юлія Войтко. У "нокаутах" учасниця заспівала хіт TAYANNA – "Фантастична жінка". Утім, наставники розкритикували виступ Юлії, зазначивши, що вона у минулих випусках співала краще. Тіна ж порекомендувала Олі не давати учасниці місця на проєкті. Зіркова тренерка все ж дала Юлі шанс і посадила її на третій стілець.

Четвертою вийшла на сцену фольклориста Марія Квітка, яка у минулих випусках підкорювала своїм потужним народним голосом. Та у "нокаутах" виконавиця вирішила поекспериментувати та заспівати кардинально інший трек. Так, вона переспівала хіт гурту The Cranberries - Zombie. Наставники зазначили, що Марія потужно виступила, та цей номер був не одним із її найкращих. Хоча Тіна Кароль поділилася, що вважає виступ Марії найорганічнішим. Оля запросила учасницю сісти на друге місце, шоу покинула Юлія Войтко.

Спробувала свої сили і наймолодша учасниця команди Олі Полякової – Марія Сур, яку тренерка врятувала під час "крадіжок". Для "нокаутів" дівчина підготувала пісню під назвою Show Me How You Burlesque. Виступ Марії розхвалили наставники. Надя Дорофєєва зазначила, що співачка була найкращою серед учасниць, а Тіна Кароль взагалі зізналась, що Сур нагадала їй себе. Загалом, Оля Полякова прийняла рішення і посадила Марію на перше місце. Проєкт покинув Віктор Кирилов.

На сцені "Голосу країни-12" мала б дивувати своїми вокальними вміннями і співачка із Запоріжжя – Сабіна Сафарлі. Утім, до повномасштабної війни вона обрала пісню російського виконавця. Тож, глядачі і тренери не побачили виступ учасниці. Сабіні все ж вдалося переконати Олю Полякову своїм голосом і зайняти друге місце. Шоу мала покинути Марія Квітка. Однак, тренери "Другого шансу" забрали фольклористку до своєї команди.

Наступним заспівав син захисника Маріуполя – енергетик Сергій Соловйов. Хлопець не навчався професійно вокалу. Утім, йому вдалося приголомшити наставників своїми вміннями з піснею Ton Groen та Niels Hermes – You. Оля Полякова посадила Сергія на перше місце, тож без стільця залишилася Марта Липчей. Утім, дівчину врятувала команда "Другого шансу" Андрій Мацола і Олександра Заріцька.

Поборолася за місце у фіналі й Олена Чикаленко. Співачка виконала складну пісню Адель - Rolling in the Deep та просто приголомшила тренерів. До речі, на цьому сюрпризи не закінчилися. У залі був присутній тато Олени – видатний композитор Олександр Барон. Вони разом у сімейному дуеті виконали на сцені "Голосу" відому пісню "Чорнобривці". Співачка навіть не змогла стримати сліз та заплакала. Олі було складно визначитися. Утім, Олена зайняла перше місце, і в результаті шоу покинула Сабіна Сафарлі.

Останнім з команди Олі Полякової заспівав житель Казахстану Дімаш Даулєтов, який просто підкорював номерами тренерів. За місце у прямому ефірі учасник поборовся з піснею своєї улюбленої співачки Тіни Кароль – "Намалюю тобі зорі". Дімаш просто неперевершено заспівав українськомовну пісню. Тіна Кароль, своєю чергою, захотіла заспівати з виконавцем у дуеті. Дімаш пройшов до фіналу, посівши перше місце. Шоу покинула Марія Сур.

Тож, у прямому ефірі з команди Олі Полякової глядачі побачать: Дімаша Даулєтова, Сергія Соловйова і Олену Чукаленко.

До речі, команди зіркових наставників поповнилися новиними учасниками. Так, до Наді Дорофєєвої приєдналася Аліє Хаджабадінова. У команді наставниці тепер такі учасники: Давид Маскиса, Інеса Грицай та Олександр Свириденко. До Олі Полякової приєдналась Анна Кінзевська, а до Потапа - Саша Цар.

Тим часом глядачі протягом наступних 48 можуть врятувати одного учасника, який вибув у "нокаутах". Той вокаліст, який набере найбільше голосів, потрапить до команди "Другого шансу". Як проголосувати за свого улюбленця, дізнавайтеся на сайті "Голосу країни".

Дивись фінал шоу "Голос країни-12", який стартує на телеканалі ТЕТ вже наступної неділі о 19:00.

