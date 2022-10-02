"Голос країни-12": кіборг, який пережив полон, знову пішов на фронт

Наймасштабніше вокальне шоу "Голос країни" повернулося на телеекрани. У шостому випуску учасники розкажуть свої щемливі історії, які їм довелося пережити під час війни.

Розповідь військовослужбовця Ярослава Гав’янця з міста Копичинці, на Тернопільщіні, ще під час зимових ефірів довела глядачів до сліз. Хлопець, який завжди мріяв про сцену, був змушений піти захищати країну у зоні АТО ще у 2015 році. Тоді Ярослав бився разом із побратимами за Донецький аеропорт і потрапив у полон.

Навіть після пережитого хлопець не полишав мрію виступати на великій сцені і став учасником шоу "Голос країни-12" у складі команди Олі Полякової. Однак у його життя знову прийшла війна. У лютому Ярослав знову взяв до рук зброю та став на захист країни.

"Радий, що "Голос" повернувся на екрани. Я від 24 лютого перебуваю на службі у Збройних силах. Дякую всім вам за те, що ви робите, за те, що всі ми робимо. Ви неймовірні. Впевнений, що скоро ми переможемо. Все буде Україна", - розповів Гав’янець у своєму відеозверненні.

Ярослав Гав'янець

Тренерка 29-річного виконавця Оля Полякова була дуже зворушена історією свого підопічного і пояснила, чому вона повернула своє крісло до нього.

"Я думаю, що люди, які пройшли війну і які зазнали втрат, вони відчувають все гостріше і передавати можуть більш докладніше, ніж люди, які цього не відчували. Сьогодні, коли вся Україна відчула втрати, вся Україна відчула, що таке війна, ми всі дуже змінилися. Але тоді, попри молодий вік Ярослава, він вже це все пройшов, і я почула, як він співає душею", - сказала Полякова.

Нагадаємо, що шоу "Голос країни-12" повернулося в ефірі із благодійною метою. Під час трансляції проєкту глядачі зможуть робити благодійні внески та допомагати нашим військовим наближати перемогу.

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