"Голос країни-12": кіборг, який потрапив до полону, довів до сліз своєю історією

На шоу прийшов Ярослав Гав'янець.

У першому ефірі "сліпих прослуховувань" проєкту "Голос країни-12" на сцену шоу вийшов Ярослав Гав'янець з міста Копиченці, що на Тернопільщині.

29-річний учасник розповів, що від самого дитинства мріяв про сцену і після школи вступив на факультет драматичного театру і кіно. Проте не довчився – вступив до лав ЗСУ, а потім відправився у АТО. Під час захисту Донецького аеропорту 2015 року він потрапив до полону. Тоді йому було 22 роки.

"Підірвали термінал, був великий вибух. Хлопці провалилися вниз і їх зверху накрило трьома поверхами… Нас тоді з 60 людей залишилося 16. Після підриву не залишилося ні боєприпасів, нічого... Наступного дня нас взяли до полону. Нас повели на розстріл, поставили усіх головою до стіни. Вони вистрілили над головою, потім залетіла рота їхніх бійців і вони відривалися як хотіли", – пригадав воїн.

пресслужба каналу "1+1"

Ярослав додав, що коли його тато побачив відео, де син у полоні, то дуже зрадів, оскільки дізнався, що його дитина жива. Тоді чоловіку прийшла ідея зробити звернення, що він готовий обміняти себе на сина.

"Спецслужби в ДНР побачили це відео та поставили умову татові, щоб він приїхав з трьома українськими каналами, щоб це побачили в Україні. Вони приїхали і мене відпустили", – пригадав Гав'янець.

Кіборг отримав свободу і зізнається: період психологічної реабілітації у нього триває досі. Втім, виконавець тішиться, що має двох маленьких донечок, зазначивши, що живе заради них. Ярослав прийшов на "Голос країни", щоб здійснити свою дитячу мрію – бути на сцені, адже саме театр та спів – це те, де би він був, якби не війна.

На "Голосі країни" учасник заспівав трек "Тебе це може вбити" гурту СКАЙ.

Ярославу вдалося розвернути крісло співачки Олі Полякової. Боєць продовжує участь у шоу в її команді.

"Коли ви співали, я чула, що були деякі проблеми з виконанням, але мені дуже чомусь захотілося вас підтримати і допомогти. Я думаю, що ми зможемо підібрати пісні, які ви зможете співати впевнено та зможете засяяти на цій сцені. А головне – здійснити свою мрію", – прокоментувала артистка.

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