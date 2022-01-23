"Голос країни-12": кримська татарка зачарувала неймовірним співом та своєю вродою

Аліє Хаджабадінова пройшла до наступного етапу.

У першому ефірі "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-12" вийшла на сцену кримська татарка Аліє Хаджабадінова.

31-річній дівчині довелося переїхати із Криму до Києва. На півострові вона розпочала кар'єру співачки, проте все обірвалося в один момент. Зараз дівчина працює рекрутером в IT-компанії, але не полишає надію стати співачкою. На проєкт "Голос країни" Аліє прийшла показати, що кримськотатарські пісні – це скарб народу. Учасниця у красивому національному вбранні виконала народну пісню Bagcalarda kestane.

Виконавиця зачарувала неймовірним співом.

На останніх секундах одночасно натиснули кнопки Святослав Вакарчук, Надя Дорофєєва та Потап.

"Я втратив дар мови наприкінці, коли ви почали співати тихо. Якщо чесно, я одразу хотів натиснути, але вирішив зачекати до кінця. Наприкінці був такий тихий момент, коли ви вийшли на ці мелізми, я вже не стримався і натиснув одразу, і, виявляється, усі інші теж. Сподіваюся, що це лише початок вашого довгого шляху тут. Ви чудова", – прокоментував Святослав Вакарчук.

Зі свого боку, Дорофєєва зазначила, що приголомшена не лише голосом Аліє, а й її вродою. А ПТП додав, що обожнює таку музику та знає, як з нею працювати. Після тривалої боротьби тренерів Хаджабадінова обрала своїм зірковим наставником Святослава.

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