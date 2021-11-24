"Голос країни-12" на 1+1: вгадайте, хто сяде у крісла тренерів шоу

"Голос країни-12" на 1+1: вгадайте, хто сяде у крісла тренерів шоу

Пропонуємо вам перевірити свою інтуїцію.

Телеканал 1+1 працює над 12 сезоном головного вокального шоу "Голос країни", в якому чотири суперзірки-тренера змагатимуться за найпотужніші голоси учасників.

Нещодавно телеканал 1+1 оголосив про продовження кастингу шоу до 20 листопада у зв'язку з великим інтересом до цьогорічного "Голосу країни". Продюсери зазначають, що заявки подало вдвічі більше співаків, аніж минулого.

Зокрема, вже встигли взяти участь в онлайн-кастингу "Голосу країни-12" зразковий батько трьох доньок, портовий вантажник, поліціянтка, хірург, іподиякон. Також у кастингу взяли участь донька відомого футболіста, переможець шоу "Голос Казахстану", спадкова ворожка, дівчина, яка співає пісні на вірші Ліни Костенко та багато інших цікавих особистостей з унікальними голосами.

пресслужба каналу "1+1"

Тож вже зараз глядачі у коментарях на сторінці "Голосу країни" в Instagram озвучують свої здогадки щодо суперзірок, які стануть тренерами цьогорічного "Голосу".

пресслужба каналу "1+1"

Пропонуємо і вам перевірити свою інтуїцію і вгадати, хто стане тренерами шоу "Голос країни".

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