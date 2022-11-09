"Голос країни-12": на сцені шоу виступить син захисника Маріуполя, який пережив полон

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ другого епізоду "Нокаутів" наймасштабнішого музичного проєкту "Голос країни-12".

Допомагати тренерам у нелегкому виборі будуть зіркові радники. У другому епізоді "Нокаутів" місце радника Потапа посяде популярний співак, музичний продюсер, хітмейкер та ексучастник дуету "Время и Стекло" Позитив.

Потап і Позитив / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Радником тренерки-дебютантки Олі Полякової стане співачка та екстренерка проєкту Тіна Кароль.

Тіна Кароль і Оля Полякова / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вийде на сцену школярка на ім'я Марія Сур, яку під час "Вокальних батлів" вкрала Оля Полякова. Дівчинка від самого дитинства впевнена, що у неї є особливе призначення в цьому житті - стати співачкою світового рівня. За час повномасштабної війни дівчина встигла дати велику кількість благодійних концертів та підписати контракт з найвідомішим світовим лейблом.

Марія Сур / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Зараз у моєму рідному місті Запоріжжі небезпечно, тому ми з мамою виїхали до Швеції. На початку повномасштабної війни у Швеції було проведено один з наймасштабніших благодійних концертів за всю історію країни. Тоді організатори зібрали близько восьми мільйонів євро. Для мене була велика честь виступити на такому заході. Під час виступу на мене звернув увагу один з найвідоміших та успішних світових лейблів. Вони запропонували мені контракт, і зараз ми співпрацюємо як лейбл і артист. Я випускаю багато пісень, і 50% грошей, які отримую від цього, передаю на потреби ЗСУ", - каже Марія Сур.

Чи зможе дівчина вибороти місце у фіналі "Голосу країни", дивіться вже у неділю о 21:00.

Продемонструє силу свого голосу і співочий електрик Сергій Соловйов. Співати хлопець почав у першому класі, коли замінював хворого хлопчика на виступі. Закінчивши 9 класів, за порадою батька пішов навчатися на електрика, адже за його словами, таким чином він завжди заробить гроші на хліб. За своє життя Сергій спробував багато різних професій, але бажання співати ніколи не залишало його. Під час повномасштабної війни хлопець втратив роботу, але саме це дало поштовх творчій діяльності співака.

Сергій Соловйов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Зараз я продовжую перебувати в Запоріжжі. З кожним днем обстріли міста посилюються. Окупант б'є по цивільній інфраструктурі усіма можливими способами. Наше житло дуже постраждало, але я радий, що зараз поряд зі мною перебуває моя родина. Мій батько - захисник Маріуполя. Нещодавно його обміняли з полону та він нарешті повернувся додому. Ми довгий час не знали, де він перебуває та що з ним. Той день, коли мені зателефонували і сказали, що його визволили, я запам'ятаю на все життя. Це розірвало мене на шматки. Свій виступ я хочу присвятити своєму батькові, захисникам України та всім українцям. Слава Україні!" - каже Сергій.

Чи стане Сергій суперфіналістом проєкту, стане відомо вже незабаром.

Заспіває на сцені "Голосу країни" і гість з Казахстану Дімаш Даулетов. Хлопець працював машиністом екскаватора і бульдозера до тієї миті, поки не вирішив випробувати свої сили на вокальному проєкті. Він мріє, щоб його голос почув весь світ.

Дімаш Даулетов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Для мене велика честь і далі звучати на українському "Голосі країни". Я дуже радий, що на цьому етапі я зможу заспівати пісню українською мовою. Вчергове хочу підтримати українців і побажати їм мирного неба над головою", - каже Дімаш Даулетов.

Дімаш заспіває пісню Тіни Кароль "Намалюю тобі зорі", але чи зможе він отримати квиток у суперфінал "Голосу країни", дізнаєтеся дуже скоро.

Нагадаємо, за правилами проєкту, лише три учасники від кожної команди пройдуть до суперфіналу. Тренер має право переміщати своїх учасників на стільцях лише за годинниковою стрілкою, тобто тренер не може пересадити учасника з третього стільця на перший. Якщо учасникові не вистачило місця на стільцях, він залишає проєкт.

У продовженні сезону оголошена благодійна мета – глядачі зможуть допомогти українським захисникам боротися з ворогом. "Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір трьох млн гривень на важливу закупівлю для цілої бригади на передову квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly MoreCombo. Кожен охочий може долучитися до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться "Голос країни" щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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