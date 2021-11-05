"Голос країни-12": на шоу прийде донька відомого футболіста та спадкова ворожка

Творці шоу продовжили кастинг до 20 листопада.
Канал 1+1 працює над 12 сезоном головного вокального шоу "Голос країни", в якому чотири суперзірки-тренера змагаються за найпотужніші голоси учасників.
Телеглядачі мають останній шанс потрапити до проєкту, адже творці шоу заявили, що продовжили кастинг до 20 листопада у зв'язку з великим інтересом до цьогорічного "Голосу країни".
Продюсери зазначають, що цього року заявки подало вдвічі більше вокалістів, аніж минулого. Телеканал шукає співочі таланти з народу, які зможуть достукатися до кожного серця. Телеканал 1+1 шукає вокалістів з потужними тембрами та нестандартною музикальною подачею, які вразять країну неймовірним співом.
У кастингу цього сезону вже взяли участь: донька відомого футболіста, переможець шоу "Голос Казахстану", спадкова ворожка, дівчина, яка співає пісні на вірші Ліни Костенко, поліцейська та багато інших цікавих особистостей з унікальними голосами та історіями.
Чи пройдуть ці вокалісти у "сліпі прослуховування", стане відомо вже незабаром.
Вже зараз прихильники "Голосу країни" у соцмережах активно висувають свої здогадки, які суперзірки сядуть у крісло тренерів цього сезону. Хто саме стане тренерами нового сезону, наразі тримається в таємниці.
Нагадаємо, у 12 сезоні шоу, окрім традиційного онлайн-кастингу, телеканал 1+1 запустив кампанію під назвою "Агенти Голосу", завдяки якій кожен з телеглядачів може відчути себе продюсером. Для цього потрібно відправити у соцмережі телеканалу 1+1 відеозапис та контакти свого талановитого друга або близької людини, де він співає, і менеджери проекту зв’яжуться з ним.
Якщо вокал вразить творців проєкту, то співак отримає шанс стати учасником 12 сезону та отримати звання "Голосу країни".
Нагадаємо, телеканал 1+1 шукає талановитих співаків у віці від 16 років.
Щоб взяти участь у кастингу, потрібно:
- заповнити анкету можна на сайті casting.1plus1.ua у розділі "Голос країни";
- завантажити в будь-яку соцмережу відео з хештегом #голоскраїни #агентиголосу або надіслати відеозапис на сторінку @goloskrainy_official;
найкращі відео учасників будуть прослухані музичним продюсером проєкту Русланом Квінтою, і вокалісти отримають можливість виступити на головній музичній сцені країни.
Минулого року одинадцятий сезон "Голосу країни" вийшов під назвою "Перезавантаження". Перемогу в ньому отримав актор та співак з села Попельники Сергій Лазановський. Талановитий співак здобув перемогу у складі команди тренера-дебютанта DOROFEEVA.
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