"Голос країни-12": На YouTube вийшов перший випуск digital-версії спецпроєкту "Другий шанс"

У випуску учасники команди зустрілися разом з тренерами.

Сьогодні о 18:00 на YouTube-каналі "Голосу країни" вийшов перший випуск digital-версії спецпроєкту "Другий шанс".

Вперше в історії української адаптації "Голосу країни" учасники, до яких не повернулись тренери на сцені, мають другий шанс проявити свій співочий талант. Цей формат присутній у світовій франшизі шоу The Voice і вже був представлений у декількох країнах.

Наставниками команди "Другого шансу" стали народний тренер Андрій Мацола та професійна співачка Олександра Заріцька, вона ж KAZKA. Вони разом збирають п'яту команду, яка змагатиметься в прямих ефірах за перемогу у головному співочому шоу країни.

пресслужба каналу "1+1"

У кожному епізоді "сліпих прослуховувань" Андрій Мацола та Олександра Заріцька зможуть врятувати від вильоту двох учасників, натиснувши свою червону кнопку після виступу вокаліста на сцені. Після першого випуску учасниками команди "Другий шанс" стали 21-річний дитячий вчитель музики з Дніпра Михайло Ніколаєнко, який заспівав композицію "Дівчина із іншого життя" гурту Океан Ельзи, а також фольклорний колектив GG "ГуляйГород", який популяризує українську пісню у всьому світі. На сліпих прослуховуваннях вони виконали свою версію народної "Веснянки".

пресслужба каналу "1+1"

У діджитал-випуску ці виконавці зустрінуться разом з тренерами Андрієм Мацолою та Олександрою Заріцькою, щоб виконати ще раз пісні зі сліпих прослуховань, послухати настанови тренерів, зробити висновки та вдосконалити своє виконання.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Після виступів тренери мають вирішити, хто з учасників пройде далі. Слідкувати за перебігом подій у команді "Другий шанс" глядачі зможуть у digital-випусках "Другого шансу", які виходитимуть щочетверга о 18:00 на YouTube-каналі "Голосу країни".

Нагадаємо, Андрій Мацола – український підприємець та меценат. Став народним тренером "Голосу країни-12", адже знає, як самостійно пройти шлях до успіху від самого початку та до вершини. Бачить своєю місією у проєкті допомогу молодим талантам на шляху до здійснення їхньої мрії. Хоче зібрати круту команду і мотивувати учасників власним прикладом успіху, розкрити їхній талант та себе не просто вокально, а ще й як особистість.

пресслужба каналу "1+1"

Олександра Заріцька – перша тренерка "Голосу країни", яка починала свій творчий шлях зі сцени проєкту як учасниця. Співачка брала участь у шоу в 2014 році, але не пройшла "Нокаути". Олександра зазначає, що завжди вірила у свою мрію, і ця віра допомагала їй працювати над собою та досягати результатів. Зараз гурт KAZKA, солісткою якого є Олександра, став улюбленим гуртом не тільки українців, а й має шанувальників з різних куточків світу.

Олександра Заріцька та Андрій Мацола / пресслужба каналу "1+1"

Дванадцятий сезон шоу відбудеться під гаслом "Так звучить твоя країна". На глядачів очікують неймовірні вокалісти з різних куточків України та світу, справжні самородки, які дивуватимуть власним баченням музики, потужним вокалом та неймовірними тембрами. На сцені "Голосу країни" лунатимуть українські та світові хіти, знайомі кожному з нас.

Ведучими проєкту вже традиційно стали Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Прем'єра нового сезону "Голосу країни" стала найкращою програмою дня та тижня на українському телебаченні з рейтингом 4,4% та часткою 14,9% за аудиторією 18-54 (50+). Перший випуск подивились 4 млн людей (охоплення за аудиторією 4+ (Укр.). Окрім того, телеканал 1+1 став лідером неділі з часткою 10,5% за аудиторією 18-54 (50+).

Дивіться шоу "Голос країни" щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

Читайте також: