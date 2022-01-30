"Голос країни-12": Надя Дорофєєва влаштувала запальні танці на сцені з військовим оркестром

Олександр Свіріденко показав свої вокальні вміння.

Щойно розпочався другий випуск головного вокального проєкту – "Голос країни-12".

Так, першим на сцену вийшов Олександр Свіріденко. Загалом, 20-річний юнак перебуває на службі в Державній спеціальній службі транспорту. Олександр є учасником військового оркестру. Юнак грає на гітарі, а також співає. Разом з військовим оркестром учасник шоу вже відіграв понад сто концертів. Втім, хлопець хоче нарешті спробувати свої сили як вокаліста, а не гітариста.

Тому військовий прийшов на "Голос країни-12" та заспівав пісню гурту Сальто Назад – "О Мамо". Цікаво те, що акомпанував юнаку військовий оркестр Міністерства оборони України.

Спочатку натиснула кнопку Надя Дорофєєва, а на останніх секундах Оля Полякова. До речі, Надя настільки була приємно здивована номером, що затанцювала разом з оркестром на сцені, а потім запропонувала їм у повному складі виступити на її майбутньому сольному концерті.

"Я була б щасливою з вами попрацювати. Ба більше, я хочу одразу запросити вас на наступний мій сольний концерт виступити зі мною", - запропонувала Надя.

Полякова, своєю чергою, порадила Олександру обирати тренера серцем. Юнак поспілкувався зі своїми колегами та обрав Дорофєєву.

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