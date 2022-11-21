"Голос країни-12": найяскравіші виступи переможниці Марії Квітки на проєкті

Артистка ще під час "сліпих прослуховувань" підкорила тренерів та глядачів своїм народним голосом.

Вчора на каналі ТЕТ відгримів грандіозний патріотичний фінал вокального шоу "Голос країни-12", переможницею якого стала Марія Квітка.

Так, виконавиця просто приголомшила своїм потужним народним голосом і підкорила тренерів і глядачів. Саме Марія Квітка із команди "Другого шансу" народних тренерів Андрія Мацоли та Олександри Заріцької виборола найбільшу кількість голосів та стала переможницею 12 сезону шоу.

Утім, цієї перемогли могло б і не бути. Марія ледь не покинула шоу ще на "нокаутах", коли її зіркова наставниця Оля Полякова віддала перевагу іншій учасниці. Квітку врятувала команда "Другого шансу" і не помилилася.

Марія Квітка, Олександра Заріцька, Андрій Мацола / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Фольклористка родом з Черкащини на "сліпі прослуховування" прийшла з народною піснею "Ой летів сизий голубочок". Виконавиця просто приголомшила тренерів потужним народним голосом. У Наді Дорофєєвої навіть почали мурахи бігати шкірою. На "сліпих прослуховуваннях" Марія розвернула два крісла. Дівчина обрала команду Олі Полякової.

У наступному етапі "вокальних боїв" Квітка виступила у парі з українським захисником, кіборгом Ярославом Гав'янцем. Марія не змінила своєму стилю і разом із військовим заспівала народну пісню "Ой, у вишневому саду". Тоді вокалістка продовжила свою учать у шоу, адже зіркова тренерка Оля Полякова віддала перевагу саме їй.

У "нокаутах" Марія вже вирішила поекспериментувати. Дівчина обрала рок-пісню гурту The Cranberries – Zombie. Утім, з композицією Квітка помилилася. Попри те, що артистка її вдало виконала, тренерка зазначила, що їй краще було б обрати народну пісню. Тому Оля попрощалася з Марією. Та Квітка не пішла додому. Потенціал учасниці розгледіли народні тренери Андрій Мацола та Олександра Заріцька і дали вокалістці другий шанс.

Згодом Марія стала однією із суперфіналісток від команди "Другого шансу". У першому етапі фіналу дівчина не стала експериментувати і потужно виконала етнічну композицію "ДахаБраха" – "Птах". Вокалістка своїм народним голосом просто довела до мурах. Загалом, Марія потрапила до другого етапу фіналу шоу.

У другому етапі Марія обрала теж народну композицію "Реве та стогне". Виконавиця вирішила заспівати рядки легендарного поета Тараса Шевченка, адже вважає його своїм "батьком". І Марії навіть є татуювання із зображенням його портрета на руці. З вибором пісні Квітка не помилилися. Глядачі віддали їй найбільшу кількість голосів, і саме вона стала переможницею 12 сезону проєкту.

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