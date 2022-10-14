"Голос країни-12":останні "сліпі прослуховування" та зворушливі історії учасників у новому випуску

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ сьомого епізоду "Сліпих прослуховувань" наймасштабнішого музичного проєкту "Голос країни-12".

Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України трансляція проєкту "Голос країни-12" була перервана.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

Вже цієї неділі глядачі зможуть побачити абсолютно нових учасників вокального шоу та побачать останній епізод "Сліпих прослуховувань".

Голос країни 2022 / Фото: пресслужба каналу "1+1"

На сцену вийде сімейна пара Анастасія і Микола Гетьман, які прийшли на "Голос країни" задля того, щоб показати, як звучить український Донбас.

"Я зустрів війну ще у 2014 році у місті Алчевськ на Луганщині, а Настя - у місті Торецьк на Донеччині. В той момент нам довелося стати вимушеними переселенцями. Ми познайомилися в Києві, у таборі для біженців. Тоді ми створили дует, а згодом одружилися, і навіть не могли подумати, що через якийсь час зустрінемо повномасштабну війну вже в Києві", - розповіли Микола та Анастасія Гетьмани.

Пара виконає пісню гурту The Hardkiss "Обійми". Чи розвернеться до них хоча б хтось з тренерів, дивіться вже у неділю на телеканалі ТЕТ.

Давид Маскіса / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також вийде на сцену і 24-річний Давид Маскіса. Хлопець працював у Німеччині інженером-механіком у автоконсернах, але згодом вирішив повернутися в Україну заради музики. Повномасштабну війну Давид зустрів у Києві на лівому березі Дніпра, а зараз готується вступити до лав ЗСУ.

"Зараз проходжу підготовку, щоб вступити до лав ЗСУ, захищати свою Неньку, та з кожним кроком і кожною годиною наближати нашу перемогу над террористами і вигнати всю нечисть з нашої країни", - каже Давид Маскіса.

Давид заспіває пісню британсько-ізраїльського співака Alex Clare "Too Close". Чи зможе хлопець розвернути когось з тренерів, дивіться незабаром на телеканалі ТЕТ.

Марія Квітка / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Заспіває і відома фольклористка на ім’я Марія Квітка з Корсунь-Шевченківська, що на Черкащині. Дівчина все життя займається фольклористикою, назбирала більше 2000 українських народних пісень і вивчає історію українського народного вбрання. Дівчина була консультантом із костюмів при створенні історичної саги "Чорний ворон" на 1+1.

Нагадаємо, у ефірі "Сніданку з 1+1" продюсер вокального шоу Володимир Завадюк запросив виступити у суперфіналі "Голосу країни-12" звільнену із російського полону захисницю "Азовсталі" Катерину Поліщук, відому за позивним "Пташка". Дівчина вже дала свою відповідь.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дивіться "Голосу країни" щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

Читайте також: