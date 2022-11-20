"Голос країни-12": парамедикиня "Пташка" розчулила піснею, яку вона співала в укриттях "Азовсталі"

У патріотичному фіналі виступила захисниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яка перебувал у російському полоні.

На сцені проєкту захисниця зворушила піснею, яку вона співала на заводі "Азовсталь", - "Спи, маленький козаче". Саме цю колискову "Пташка" виконувала захисникам в укритті, коли велися тяжкі бої з російськими окупантами.

Катерина Поліщук

Після виступу Катерина Поліщук звернулася з потужної промовою.

"Я хочу подякувати всім, хто бореться, всім, хто тримається, всім, хто співає. Тому що ми повинні бути незламні, як сталь, ми повинні зробити все для того, щоб кожен маленькій козачок, кожна маленька козачка дочекалася свого тата, дочекалась свою маму з війни, з російського полону. Я хочу, щоб ми це зробили разом. Показували кожного дня і кожної хвилини, які ми незламні, як незламна "Азовсталь". Свободу захисникам "Азовсталі", свободу захисниками України!" – промовила зі сцени "Пташка".

Після виступу парамедикині весь зал аплодував стоячи, і всі присутні вигукували "Браво!".

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