Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Голос країни-12": парамедикиня "Пташка" розчулила піснею, яку вона співала в укриттях "Азовсталі"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2328
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Голос країни-12": парамедикиня "Пташка" розчулила піснею, яку вона співала в укриттях "Азовсталі"

Катерина Поліщук

Катерина Поліщук зворушливо виступила на сцені шоу.

У патріотичному фіналі виступила захисниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яка перебувал у російському полоні.

На сцені проєкту захисниця зворушила піснею, яку вона співала на заводі "Азовсталь", - "Спи, маленький козаче". Саме цю колискову "Пташка" виконувала захисникам в укритті, коли велися тяжкі бої з російськими окупантами.

Катерина Поліщук / ©
Катерина Поліщук

Після виступу Катерина Поліщук звернулася з потужної промовою.

"Я хочу подякувати всім, хто бореться, всім, хто тримається, всім, хто співає. Тому що ми повинні бути незламні, як сталь, ми повинні зробити все для того, щоб кожен маленькій козачок, кожна маленька козачка дочекалася свого тата, дочекалась свою маму з війни, з російського полону. Я хочу, щоб ми це зробили разом. Показували кожного дня і кожної хвилини, які ми незламні, як незламна "Азовсталь". Свободу захисникам "Азовсталі", свободу захисниками України!" – промовила зі сцени "Пташка".

Після виступу парамедикині весь зал аплодував стоячи, і всі присутні вигукували "Браво!".

Читайте також:

Стаття з добірки новин:
Голос країни 2022
Дата публікації
Перегляди
2328
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація