"Голос країни-12": переможець шоу отримає спеціальний музичний суперприз

Традиційно переможець проєкту також отримає квартиру в Києві.

Нещодавно відбулася прем'єра другого випуску найвокальнішого шоу "Голос країни-12".

Топові українські зірки Потап, Оля Полякова, DOROFEEVA, Святослав Вакарчук та команда "Другого шансу", яка є нововведенням 12 сезону, шукають справжній голос нації з різних куточків України, тих самих людей, які живуть поруч з нами та про талант яких має дізнатись вся країна.

Вже другий тиждень поспіль глядачі спостерігають за вибором наосліп найталановитіших вокалістів. Тренери продовжують шукати виконавця, який з гордістю отримає звання переможця "Голосу країни-12", а також головний музичний суперприз – пісню, музичний кліп на неї та ротацію у медіа від мецената Андрія Мацоли. Це справжня мрія будь-якого молодого виконавця і неймовірний шанс розпочати професійну кар’єру.

Андрій Мацола / пресслужба каналу "1+1"

"Співаки приходять на "Голос країни" не лише, щоб показати свій унікальний талант, а й щоб знайти аудиторію, для якої вони зможуть випускати свій авторський матеріал. Рішення зробити такий музичний суперприз прийшло до мене не просто так. Ми з родиною – великі фанати "Голосу країни", а пісня, кліп та активна ротація – це те, без чого не може обійтися будь-який артист на старті власної кар’єри. Я впевнений, що така підтримка переможця зможе прокласти йому дорогу у великий світ шоубізнесу", – зазначив Андрій Мацола.

Традиційно переможець шоу “Голос країни” також отримає квартиру в Києві від ЖК "НоваБудова".