"Голос країни-12": перший учасник сезону майстерно відтворив голос соліста Bee Gees

Євген Бічасний заспівав легендарну Stayin' Alive.

Щойно на каналі "1+1" стартував новий сезон шоу "Голос країни-12".

Цього року взяти участь у проєкті висловили бажання 5000 людей. Втім, лише сотні це вдалося. У прем'єрному випуску проєкту першим спробував свої сили Євген Бічасний. 26-річний мешканець міста Херсон був беквокалістом гурту "Океан Ельзи" на концерті на НСК "Олімпійський". Хлопець зізнався, що відкривати сезон – дуже відповідальна місія. Але учасник впорався на відмінно.

Так, Женя виконав на "сліпих прослуховуваннях" хіт гурту Bee Gees - Stayin' Alive. Виконавець здивував тренерів, майстерно відтворивши голос соліста колективу.

Першою розвернула своє крісло нова тренерка проєкту – співачка Оля Полякова. Також захотіли забрати Женю до своєї команди Потап і Надя Дорофєєва.

"Я була впевнена, що це жінка співає. Тому, коли я повернулася – була в такому шоці! У вас абсолютно неймовірний тембр, дуже висока теситура, класний голос, дуже гарно зафарбований! Я просто fall in love у ваш голос, талант, і я вас дуже хочу до себе", – заявила Полякова.

Зі свого боку, DOROFEEVA зазначила, що чекає на цікавий тембр, і от його почула.

У результаті, Євген обрав команду Наді.

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