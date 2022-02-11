"Голос країни- 12": Потап розповість, коли його дует із дружиною повернеться на сцену

Своєю чергою, Оля Полякова згадає, як у церкві співала.

Вже у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 покажуть новий епізод головного музичного шоу "Голос країни", який буде присвячений коханню.

На глядачів чекає перше в історії українського "Голосу країни" освідчення від учасника "сліпих прослуховувань" та найромантичніші пісні про кохання.

Недільного вечора на сцену вийде 42-річний Дмитро Цимбал - соліст легендарного хору Верьовки. У юнацтві Дмитро мріяв стати відомим естрадним артистом, але суворі реалії тогочасного шоубізнесу не дали йому здійснити мрію. Зараз співак вважає, що настав той час, коли твій вік або соціальний статус не має значення, важливий лише спів, тому прийшов на проєкт, аби стати відомим на всю Україну. У складі хору Дмитро став учасником історичних подій: разом с колективом він виступав на НСК "Олімпійський" перед початком матчу Україна – Португалія у відборі на чемпіонат Євро-2020, де наша збірна отримала перемогу. Саме ця подія і досі викликає мурахи та почуття неабиякої гордості за країну. Співак виконає пісню Alessandro Safina "Luna Tu".

Дмитро Цимбал / пресслужба каналу "1+1"

Чи зможе співак розгорнути крісла зіркових наставників, дивіться вже у неділю.

Вийде на сцену і 16-річна Діана Матвійчук. Дівчина співає у церковному хорі з самого дитинства і мріє стати першою в Україні співачкою у жанрі госпел. Вокалістка заспіває трек під назвою "Там куди я йду" і надихне тренерів на відверті розповіді про своє минуле. Так, зіркова наставниця шоу Оля Полякова шокує колег зізнанням: "Коли мені було 16 років, я співала у церкві. Я тоді була студенткою музичного училища і ми всім потоком ходили і співали або ранкову, або вечірню службу", - поділилась Оля Полякова.

Діана Матвійчук / пресслужба каналу "1+1"

Що сталось, коли співачка вперше прийшла співати у храм, та скільки тривала її вокальна практика, дивіться у випуску.

До того ж, ще один зірковий наставник розповість, що також мав досвід роботи у церкві.

"Ми з першим гітаристом гурту "Океан Ельзи" Павлом Гудімовим допомагали на одній церковній службі, де я грав на органі", - розповів Святослав Вакарчук.

Аліна Лаврова з чоловіком Юрієм / пресслужба каналу "1+1"

Заспіває на сцені "Голосу країни" і 30-річна Аліна Лаврова. Жінка виконає хіт румунської співачки Minelli під назвою "RamPamPam" під гру на гітарі свого чоловіка Юрія. Сама Аліна говорить, що спершу не розглядала свого майбутнього чоловіка, як супутника життя, адже її бентежила різниця у зрості. Аліна вище свого чоловіка майже на 20 сантиметрів, проте, через 2 роки дружби стосунки переросли у кохання. Згодом артисти переїхали до Китаю, де створили свій гурт. Досягнувши успіху, подружжя залишилось у Китаї на сім років. У минулому році Аліна з Юрієм повернулися до батьків в Київ і залишились тут через пандемію. Їм довелося починати все з нуля.

Аліна Лаврова з чоловіком / пресслужба каналу "1+1"

Чи зможе сімейна пара розгорнути крісла зіркових тренерів, дивіться вже у неділю.

Через кого Оля Полякова та DOROFEEVA розпочнуть справжню боротьбу, та хто з учасників освідчиться просто на сцені, стане відомо вже незабаром. Також в четвертому епізоді «Голосу країни» на телеглядачів чекає зізнання Потапа, який розповість, чому дует Потап і Настя поставили на паузу та коли вони повернуться на сцену.

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