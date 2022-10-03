"Голос країни-12" повернувся в ефір: яким був перший від початку війни випуск шоу

Наймасштабніше вокальне шоу "Голос країни-12" нарешті повернулося на телеекрани. Трансляція проєкту була тимчасово зупинена через вороже вторгнення Росії.

Утім, "Голос країни-12" нарешті повертається в ефіри, аби нагадати про таланти української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам.

Щоправда, на шоу відбулися певні зміни. Тренер Святослав Вакарчук не буде брати участь у дозніманнях "Голосу країни-12" через те, що нині він займається волонтерською діяльністю, а для талановитих учасників вкрай важлива тренерська підтримка.

Святослав Вакарчук

Загалом, у новому випуску шоу на глядачів чекав дайджест, у якому пригадали, якими були п'ять епізодів "Сліпих прослуховувань". Учасники "Голосу країни" особисто розповіли, як їхнє життя змінилось після 24 лютого.

Так, Євген Бічасний з команди Наді Дорофєєвої зізнався, що від перших днів повномасштабного вторгнення його рідні опинилися під окупацією. Євген з сумом розповів, що близькі страждають від дій російських військових. Утім, вони не падають духом та вірять в ЗСУ.

Євген Бічасний

Учасниця "Голосу країни-12" Олена Чукаленко в ефірі шоу розповіла, що її родина вирішила, що не буде покидати свої домівки. Вони залишилися, адже розуміли, що мають допомогти країни захиститися від загарбників.

Олена Чукаленко

Своєю історією на "Голосі країни-12" поділився й військовослужбовець Ярослав Гав'янець. Хлопець, який завжди мріяв про сцену, був змушений піти захищати країну у зоні АТО ще 2015 року. Тоді Ярослав бився разом із побратимами за Донецький аеропорт і потрапив у полон. Навіть після пережитого хлопець не полишав мрію виступати на великій сцені і став учасником шоу "Голос країни-12". Однак у його життя знову прийшла війна. У лютому Ярослав взяв до рук зброю та став на захист країни.

Ярослав Гав'янець

Також нині на передовій захищає Україну від російських окупантів військовослужбовець Олександр Свіріденко. Його зіркова тренерка Надя Дорофєєва розповіла, що постійно з ним на зв'язку. До речі, саме Олександр 24 лютого одним із перших написав співачці, аби дізнатися, чи все у неї гаразд.

Олександр Свіріденко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Учасниця "Голосу країни-12" Марта Липчей до початку повномасштабної війни виступала на весіллях. Та орієнтир дівчини змінився. Нині вона співає для українських захисників, аби підтримати їхній бойовий дух.

Марта Липчей

Учасниця вокального шоу Інеса Грицаєнко розповіла, які зміни у її житті трапилися під час російського вторгнення. Дівчина зізналася, що не хотіла залишати улюблену справу, тому вирішила співати для того, аби допомагати іншим. Тож голос Інеси почав лунати на благодійних матчах футбольного клубу "Динамо".

Інеса Грицаєнко з сестрою / Фото: скриншот з відео

Повномасштабна війна внесла корективи й у творчість гурту SPIV BRATIV. Так, брати почали випускати патріотичні пісні, аби підтримувати бойових дух українців. Музиканти присвятили зворушливу композицію місту Миколаєву. Запальний трек гурту про потонулий крейсер "Москва" взагалі став хітом у Мережі.

SPIV BRATIV

На "Голосі країни-12" своєю історією поділилася й донька композитора Костянтина Меладзе – Лія. Дівчина зізналася, що нині з родиною перебуває за кордоном. Утім, вона вірить у ЗСУ та сподівається, що війна незабаром закінчиться, і Лія нарешті повернеться додому.

Лія Меладзе

Інший учасник "Голосу країни-12" Дмитро Цимбал розповів, що повномасштабна війна застала його в Києві. Музикант з родиною був вимушений поїхати на Черкащину. Та у рідному містечку Дмитро не сидів, склавши руки. Музикант зайнявся волонтерством: готував їжу для тероборони, плів маскувальні сітки та збирав гуманітарну допомогу. Дмитро також разом з хором імені Верьовки давав благодійні концерти з метою зборів кошту на відновлення культурного фронту України, що постраждав під час війни.

Дмитро Цимбал на благодійних концертах

Учасниця "Голосу країни-12" Діана Матвійчук розповіла, як з родиною тікала від війни. Дім дівчини розташований в Ірпені. Тож ще 24 лютого її родина вирішила негайно покинути місто. Діана деякий час перебувала в Німеччині. На нині ж вона повернулася до Ірпеня. Побачене у рідному місті просто шокувало Діану – всюди зруйновані будинки та скалічені життя.

Діана Матвійчук

Тим часом у команді Потапа сталися радісні зміни. Так, учасниця Юлія Штоля при надії. Тренер проєкту Потап розповів, що тримає зв'язок із підопічною та підтримує її. Але, як виявилося, ще одна учасниця вже встигла народити малюка.

Юлія Штоля

В ефірі "Голосу країни-12" підтримав українців учасник шоу із Алмати Дімаш Дуалетов. Музикант-початківець зазначив, що жителі Казахстану, як і весь цивілізований світ, підтримує Україну та бажає, аби скоріше закінчилася війна.

Дімаш Дуалетов

Наступний ефір відбудеться у неділю, 9 жовтня.

Повні випуски "Голосу країни" дивіться на 1+1 video.

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