"Голос країни-12": рокер з Херсону присвятив свій виступ рідним, які залишилися в окупованому місті

У першому епізоді "Нокаутів" на "Голосі країни-12" харизматичний рокер з Херсону Гліб Пархоменко присвятив свій виступ рідним, які залишилися в окупованому місті.

Хлопець розповів, що 24 лютого саме мав їхати додому у Херсон, однак усі плани зіпсував наступ російської армії на території України.

"Мої рідні провели в тимчасовій окупації цілих п'ять місяців, але на щастя, їм вдалося вибратися з Херсону. Наразі там залишається моя бабуся, дядько та багато друзів. З кожним днем з ними стає все складніше виходити на зв'язок. Зараз майже щодня я виходжу на вулиці Києва та даю вуличні концерти задля того, щоб збирати гроші на ЗСУ", - поділився Гліб.

Гліб Пархоменко

Цього разу хлопець виконав пісню Sam Brown "Stop" у незвичній рок-версії. Цей виступ учасник команди Наді Дорофєєвої присвятив своїм близьким і всім українцям, які досі перебувають під окупацією.

"Свій виступ я хотів би присвятити родичам, друзям та усім людям, які пережили жахи тимчасової окупації. Я вірю, що одного дня ми всі зустрінемося в українському Херсоні, щоб відсвяткувати перемогу України", - каже Гліб.

Виконання співака приголомшило суддів, втім Надя Дорофєєва вирішила не віддавати місто на стільцях рокеру. На щастя для Гліба, команда "Другого шансу", Андрій Мацола та Олександра Зарціька, натиснули кнопку і повернули вокаліста у шоу.

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