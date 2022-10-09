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"Голос країни-12": син пастора розповів, як у власному домі та церкві поселив сотні біженців

"Голос країни-12": син пастора розповів, як у власному домі та церкві поселив сотні біженців

Дата публікації
Перегляди
319
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"Голос країни-12": син пастора розповів, як у власному домі та церкві поселив сотні біженців

26-річний Назар Ільчишен із Хмельницької області під час війни в Україні став не лише співаком, а й волонтером.

У шостому ефірі "Голосу країни-12" хлопець із родини пастора, Назар Ільчишен, розповів, як разом із сім’єю приймав у своєму домі та батьківській церкві біженців з інших регіонів України.

"Ми допомагали, надавали прихисток у себе, у рідних ,знайомих. Також церква наша не залишалася осторонь, бо це місце любові, божої підтримки та турботи. Бували ночі, коли ми приймали до 250 людей", - розповів Назар.

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На вокальне шоу хлопець прийшов задля того, аби реалізувати свою мрію про велику сцену. Він заспівав хіт Save your tears, чим приємно здивував одразу чотирьох суддів.

Остаточний вибір тренера хлопець зробив, коли заспівав разом із Святославом Вакарчуком власну пісню. Тепер Назар буде у команді лідера "Океану Ельзи".

Нагадаємо, інша учасниця розповіла, як залишилася у Запоріжжі із двома синами, аби допомагати боронити місто від російських окупантів.

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Стаття з добірки новин:
Голос країни 2022
Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
319
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