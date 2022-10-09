"Голос країни-12": Солістка гурту Go_A влаштувала сюрприз для однієї з учасниць

У шостому ефірі "Голосу країни-12" глядачі продовжують знайомитися із новими учасниками, які пройшли "Сліпі прослуховування" до початку повномасштабної війни.

Так, підкорити суддів прийшла 23-річна Наталія Бурик із міста Лебедин Сумської області. Дівчина приголомшила суддів своїм виконання каверу на пісню "SHUM" гурту Go_A, з якою вони виступали на "Євробаченні-2021".

Однак після виступу на Наталію та усіх присутніх чекав справжній сюрприз – на сцені з’явилася солістка українського гурту Катерина Павленко. Співачка заспівала разом із учасницею та побажала їй завжди обирати серцем.

Солістка гурту Go_A заспівала з учасницею

Дослухавшись поради, Наталія вирішила приєднатися до команди Потапа.

Нагадаємо, що у шостому ефірі "Голосу країни-12" учасники поділилися своїми історіями війни. Так, учасниця з команди Оля Полякової Сабіна Сафарлі пригадала, як разом із дітьми стала допомагати армії у Запоріжжі.

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