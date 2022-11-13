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"Голос країни-12": співачка на весіллях колоритною піснею змусила тренерів та учасників танцювати

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
208
Час на прочитання
1 хв
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"Голос країни-12": співачка на весіллях колоритною піснею змусила тренерів та учасників танцювати

Марта Липчей

Учасниця заспівала попурі із народних закарпатських пісень.

Першою з команди Олі Полякової у "Нокаутах" спробувала свої сили співачка на весіллях Ужгорода Марта Липчей.

На сцені "Голосу країни-12" учасниця виконала попурі із народних закарпатських пісень та просто приголомшила тренерів драйвовим номером. Зіркові наставники не витримали, встали зі своїх крісел та почали танцювати. Навіть конкуренти Марти не втрималися. Вони теж, попри хвилювання, затанцювали.

Оля Полякова і Надя Дорофєєва / ©
Оля Полякова і Надя Дорофєєва

Тренери зазначили, що це потужний виступ. Радниця Олі порадила посадили Марту на перше місце.

"Все було музично. Все було, як вдома. Ти просто розкрила всіх до себе. Просто всі очі, всі серця – всі відкрилися. Олю, це прекрасний виступ у вашій команді", - зазначила Кароль.

Полякова вислухала поради інших зіркових наставників та своєї радниці й посадила Марту на перше крісло.

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Дата публікації
Перегляди
208
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