"Голос країни-12": співачка ошелешила своїм тембром та розвернула усі тренерські крісла

Анна Кіндзерська виконала хіт Love Tonight гурту Shouse.

У першому ефірі шоу "Голос країни-12" останньою вийшла на сцену Анна Кіндзерська.

31-річна жінка приїхала з міста Ніжин. Вона – професійна джазова співачка. Виконавиця заспівала хіт гурту Shouse – Love Tonight та зіграла на фортепіано. Виступ на "сліпих прослуховуваннях" учасниця присвятила своїй мамі, яка пожертвувала кар'єрою співачки заради сім'ї та виховала 8 дітей.

Анна ошелешила усіх тренерів та підкорила серця глядачів. Наставники влаштували запеклу боротьбу за співачку.

"Ви фантастична! Чарівниця! Ви і є голос нашої країни! Ми всі були зачаровані від першої ноти і тембром, і технікою, і діапазоном. Я дуже хочу, щоб ви потрапили до моєї команди", – прокоментувала Оля Полякова.

"До мене всі відносяться, що я дуже прискіпливо обираю, не повертаюся, коли треба, і в мене менше всього учасників… Я завжди кажу, що шукаю своїх людей і вони обов'язково прийдуть. Чесно кажучи, ви ще не почали співати, я зрозумів, що ви собі підіграєте, зрозумів, що ви дуже класно граєте на піаніно і подумав: "Вона класна музикантка, тепер послухаємо, яка вона співачка". Попри складну пісню, ви зробили її цікавішою, як на мене, ніж оригінал", – заявив Святослав Вакарчук.

"Коли ви просто зробили перший звук… Як так можна влучно зробити постріл у саме серце? Неймовірно, космічно! Ви неймовірна співачка, музикантка, дуже гарна дівчина! Ви фірмова і крута! Для мене було б честю, якби ви обрали мене", – поділилася Надя Дорофєєва.

Своїм тренером Аня обрала фронтмена гурту "Океан Ельзи", зазначивши, що саме до Вакарчука лежить її душа.

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