"Голос країни-12": талановиті сестри здивували джазовою версією хіта "Гуси"

Дівчата розвернули усі тренерські крісла.
На каналі 1+1 у самому розпалі перший епізод шоу "Голос країни-12".
Слідом за кіборгом завітала на вокальне шоу Інеса Грицаєнко. Дівчина багато років співає і вже не вперше штурмує вокальну сцену.
До Києва вона переїхала у 14 років та почала виступати у різних клубах, щоб заробити собі на життя. Втім, Грицаєнко завжди мріяла про найбільшу музичну сцену країни. На "Голосі країни" дівчина подарувала несподіване джазове звучання одному з найпопулярніших хітів минулого року - "Гуси". Цікаво, що її сестра Аліна акомпанувала співачці на саксофоні. Результат приємно здивував усіх.
Тренери оцінили виступ талановитих сестер та усі розвернули свої крісла.
"Це була якась неймовірна інтерпретація пісні "Гуси". В такому варіанті ще ніколи не чули, хоча вже багато каверів на цю пісню є", – зазначила Дорофєєва.
Зі свого боку, Святослав Вакарчук заявив, що ця версія перевершила оригінал.
А обрали вони наставницею DOROFEEVA. Разом з Надею сестри виконали хіт зірки gorit.
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