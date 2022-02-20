"Голос країни-12": Тіна Кароль ошелешила своєю появою на сцені та довела Потапа до сліз

Артистка підтримала учасницю.

У шоу "Голос країни" продемонструвала свій талант авторка пісень та виконавиця Катерина Офліян.

Декілька років тому дівчина переїхала до Києва. Щоб заробити на життя, вона підробляла написанням рекламних джинглів для радіо і їй це напрочуд вдавалося. Згодом вона відчула у собі сили до написання пісень. Перші свої роботи вона самостійно надсилала українським артистам і врешті решт її помітили. Наразі її треки співають популярні артисти, такі як KAZKA, Тіна Кароль ALEKSSEV та інші, а трек її авторства звучить у серіалі "Моя улюблена Страшко". Дівчина прийшла на проєкт, щоб нарешті вийти з тіні артистів і довести собі, що вона варта бути почутою.

На сцені "Голосу країни" 32-річна Катерина виконала свій авторський трек "Найти своих", який написала для Тіни Кароль.

Але до Офліян не повернувся жоден з тренерів. Тим часом на сцену несподівано вийшла сама Тіна Кароль. Це була перша зустріч співачки й авторки, оскільки до цього Катерина і Тіна спілкувались лише у Мережі.

Вони разом заспівали "Найти своих" та розчулили глядачів та тренерів. Зокрема, Потап не зміг стримати сліз.

скриншот з відео

А от Святослав Вакарчук, приголомшений талантом Катерини, висловив своє захоплення та бажання допомогти їй у розвитку кар'єри.

"Людина, яка пише такі пісні, в принципі, вже багато чого досягнула. Якби мені сказали, що можна лише одне – писати пісні або стояти на сцені, я б не задумуючись обрав перше. У вас є такий дар, з яким вже треба йти далі. А якщо ви хочете стояти на сцені – точно будете! Я вам це обіцяю", – зазначив Вакарчук.

Втім, на цьому участь Каті у шоу не завершилася. Її обрали Андрій Мацола та Олександра Заріцька до команди "Другого шансу".

"Катя – неймовірна людина. Вона написала пісні не лише для Тіни. Вона дуже скромна. Вона написала величезну кількість пісень для гурту KAZKA та багатьох інших. Просто погугліть, ви будете шоковані. Вона неймовірно талановита, розкішні пісні співає. Я її знаю ще з Харкова і була її фанаткою. Ми її не відпустимо", – поділилася Заріцька.

Подивитися повні випуски "Голосу країни" ви можете на 1+1 video.

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