"Голос країни-12": у другому епізоді заспівають далекобійниця та чоловік з голосом співака епохи Відродження

Також глядачі побачать виступ музиканта оркестру Міністерства оборони України.

Вже у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 покажуть другий епізод головного вокального шоу "Голос країни", в якому суперзірки у ролі тренерів змагаються за найпотужніші голоси учасників.

Відкриє другий епізод музичного свята 20-річний Олександр Свіріденко – вокаліст та гітарист оркестру Міністерства оборони України. Молодий артист мріє показати силу свого голосу та довести, що він може стати головним солістом.

Олександр Свіріденко / пресслужба каналу "1+1"

"Я служу у військовому оркестрі понад 1,5 року. Ми разом відіграли більше 100 концертів, і це для мене великий досвід, який я би не зміг отримати у 20 років в жодному іншому місці. Пишаюся тим, що ми з музикантами побували у багатьох країнах Європи і мали змогу представляти Україну на найкрутіших фестивалях у Швейцарії та Бельгії. Мрію спробувати себе у ролі вокаліста. Військовослужбовець повинен бути хоробрим та рішучим, але я дуже хвилююсь перед виступом", - сказав Олександр Свіріденко.

Олександр Свіріденко / пресслужба каналу "1+1"

Чи зможе молодий артист розгорнути до себе крісла зіркових наставників, стане відомо вже 30 січня о 21:00.

Недільного вечора на сцену вийде і вокалістка з народу Ірина Перегрим, яка працює далекобійнецею вже більше чотирьох років. Чоловік Ірини також професійний далекобійник. Саме він навчив дружину вправно кермувати і зацікавив автомобілями настільки, що вона навіть асистувала йому в заміні запчастин, ремонті авто та їздила за можливості з ним у рейси.

Ірина Перегрим / пресслужба каналу "1+1"

"Бути далекобійнецею – це круто. Ти їдеш на великий машині, усі тобі поступаються місцем та кожен день ти знайомишся з новою країною. Серйозно займатися співом я почала десь два роки тому. В один день, коли я їхала у черговий рейс, вирішила зняти відео, як я співаю за кермом. І за 2 дні мій дебютний ролик набрав більше 1,5 мільйонів переглядів, тоді я вперше відчула себе справжньою зіркою", – сказала Ірина.

Заспіває на сцені "Голосу країни" 32-річний співак на ім'я Роман Меліш. Вокаліст виконує барокові пісні епохи Відродження, які традиційно лунали в храмах зі спеціальною акустикою. Роман 6 років вчився у Швейцарії та має контратенор – дуже рідкісний високий чоловічий голос. Коли Романові виповнилося 30-ть, він зрозумів, що досить вчитися, час повернувся в Україну задля того, щоб розвивати свій улюблений напрямок музики на Батьківщині.

Роман Меліш / пресслужба каналу "1+1"

"Останній раз у мікрофон я співав 15 років назад, тому що барокова музика ніколи не виконувалась з мікрофоном. 2013 року я почав навчатися у Швейцарії. Це один зі світових центрів стародавньої музики, куди з'їжджаються вокалісти з усього світу. Цей стиль полонив мене повністю. За півроку після старту навчання мене почали запрошувати виступити разом з найвідомішими у Європі музичними колективами. Мрію, щоб в Україні люди почали слухати стародавню музику та ходити на концерти", – сказав Роман.

Через кого DOROFEEVA буде телефонувати своєму чоловікові Дантесу, а Оля Полякова – доньці Марії, та чим вразять Святослава Вакарчука вуличні музиканти 2tones, дивіться вже у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1.

Нагадаємо, прем’єра нового сезону "Голосу країни" стала найкращою програмою дня та тижня на українському телебаченні з рейтингом 4,4% та часткою 14,9% за аудиторією 18-54 (50+).

Перший випуск подивились 4 млн людей (охоплення за аудиторією 4+ (Укр.)). Окрім того, телеканал 1+1 став лідером неділі з часткою 10,5% за аудиторією 18-54 (50+).

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