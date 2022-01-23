"Голос країни-12": у шоу з'явився "Другий шанс" для учасників та ще одне тренерське крісло

Цього року у проєкті є зміни.

На телеканалі 1+1 триває прем'єра 12 сезону головного вокального шоу "Голос країни", на сцену якого мріють потрапити вокалісти з усього світу.

Тренерами 12 сезону стали головні українські суперзірки: найавторитетніший український продюсер Потап, digital-сенсація DOROFEEVA, рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук та поп-королева Оля Полякова, яка вперше сіла у червоне крісло.

І щойно в прямому ефірі проєкту стало відомо, що у "Голосі країни" з'явилось п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняла команда "Другого шансу" – народний тренер Андрій Мацола та артистка Олександра Заріцька, вона ж KAZKA.

Олександра Заріцька та Андрій Мацола / пресслужба каналу "1+1"

Спецпроєкт "Другий шанс" – нововведення сезону – став справжнім сюрпризом для учасників та глядачів. Його тренери можуть дати шанс продовжити участь у "Голосі країни" тим учасникам, до яких не повернулись тренери на головній сцені, або тим, які припинять боротьбу на наступних етапах шоу. У кожному епізоді "сліпих прослуховувань" Андрій Мацола та Олександра Заріцька зможуть врятувати від вильоту 2-х учасників, натиснувши свою червону кнопку після виступу вокаліста на сцені. В прямих ефірах учасники команди "Другого шансу" боротимуться за перемогу в "Голосі країни" разом з фіналістами команд інших тренерів.

Олександра Заріцька та Андрій Мацола / пресслужба каналу "1+1"

Першим учасником команди "Другий шанс" став Михайло Ніколаєнко –– 21-річний дитячий вчитель музики з Дніпра, який у першому епізоді "сліпих прослуховувань" заспівав композицію "Дівчина із іншого життя" гурту "Океан Ельзи", але не зміг розвернути крісла тренерів. Для наставників зміна правил та поява музичних ангелів-охоронців учасників стала цілковитим сюрпризом. "Вам не здається, що трохи похитнулись під нами крісла? Але мені подобаються ці нові правила", –– сказав Потап. "Кожен повинен мати у житті другий шанс", –– зазначила Полякова. От DOROFEEVA припустила, що учасники команди "Другий шанс" можуть навіть перемогти: "Якщо вони переможуть, це буде дуже цікаво".

Андрій Мацола – український підприємець та меценат. Став народним тренером "Голосу країни -12", адже знає, як самостійно пройти шлях до успіху від самого початку та до вершини. Бачить своєю місією у проєкті допомогу молодим талантам на шляху до здійснення їхньої мрії. Хоче зібрати круту команду і мотивувати учасників власним прикладом успіху, розкрити їхній талант та себе не просто вокально, а ще й як особистість.

"Команда 1+1 вміє дивувати, і пропозиція стати народним тренером "Голосу країни" була для мене повною несподіванкою, – говорить Андрій Мацола. – Я не співак, не музикант і не фахівець у цій галузі, та в процесі обговорення прийшло розуміння запропонованої концепції: народний тренер "Голосу" не оцінює, а рятує. Він дає другий шанс. Для мене це новий виклик і велика відповідальність, адже, по факту, народний тренер представляє українських телеглядачів, які так само оцінюють учасників серцем".

Олександра Заріцька та Андрій Мацола / пресслужба каналу "1+1"

Олександра Заріцька – перша тренерка "Голосу країни", яка починала свій творчий шлях зі сцени проєкту як учасниця. Співачка брала участь у шоу в 2014 році, але не пройшла "Нокаути". Олександра зазначає, що завжди вірила у свою мрію, і ця віра допомагала їй працювати над собою та досягати результатів. Зараз гурт KAZKA, солісткою якого є Олександра, став улюбленим гуртом не лише українців, а й має шанувальників з різних куточків світу. KAZKA – перший український гурт, який потрапив у всесвітній чарт Shazam та став рекордсменом серед українських артистів у YouTube.

"Я безмежно рада долучитися до "Голосу країни" і стати тренером команди "Другий Шанс". Це неймовірна відповідальність для мене, адже колись я також стояла на сцені цього шоу як учасниця і знаю, які емоції переживаєш у цей момент. У мене свого часу не було другого шансу, і це круто, що зараз з'явилась можливість дати його тим, хто на нашу думку виглядає цілісно, підготовлено та гідний бути у проєкті. Усі рішення з Андрієм будемо приймати спільно, як одна команда", - прокоментувала Олександра Заріцька.

Олександра Заріцька та Андрій Мацола / пресслужба каналу "1+1"

Digital-версія спецпроєкту "Другий шанс" з візитівками, репетиціями та виступами співаків буде виходити на YouTube-каналі "Голосу країни" щочетверга. Побачити фрагменти роботи п'ятого тренера з командою, а також коментарі наставників можна буде і в ефірі телеканалу 1+1.

Нагадаємо, дванадцятий сезон шоу відбувається під гаслом "Так звучить твоя країна". На глядачів очікують неймовірні вокалісти з різних куточків України та світу, справжні самородки, які дивуватимуть власним баченням музики, потужним вокалом та неймовірними тембрами. На сцені "Голосу країни" лунатимуть українські та світові хіти, знайомі кожному з нас.

Ведучими проєкту вже традиційно стали Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

За результатами 2021 року, проєкти Big Entertainment Shows телеканалу 1+1 увійшли до Топ-5 найрейтинговіших розважальних талант-шоу року за основною аудиторією 18-54 (50+). Проєкт "Танці з зірками" увійшов до ТОП-3 найрейтинговіших шоу країни із рейтингом 3,7% та часткою 15% за аудиторією 18-54 (50+). А "Голос країни" посів 4 сходинку у ТОПі із рейтингом 4,1% та часткою 14,4% за аудиторією 18-54 (50+). Окрім того, у 2021 році телеканал 1+1 став лідером прайм-тайму із часткою 10,3% за комерційною аудиторією 18-54 (50+).

Дивіться шоу "Голос країни" щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

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