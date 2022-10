"Голос країни-12": учасниці шоу зворушливо заспівали для українців, яким довелося покинути домівки

На сцені "Голосу країни-12" у дуеті заспівали підопічні тренерки Наді Дорофєєвої – Оксана Позивай та Марія Сур.

Вокалістки вирішили свій емоційний виступ присвятити українцям, які були вимушені покинути свої домівки через війну. Зокрема, така доля спіткала й маму Оксани Позивай, яка тікала з Харкова, адже місто постійно обстрілювали росіяни.

Оксана Позивай

"Скільком довелося поїхати на чужину, щоб будувати нове життя, чи очікувати, коли можна буде повернутися. Так довелося моїй мамі покидати рідний Харків. Це складно бути на чужині, коли ти це не обирав, а тобі просто так довелося Зараз ми з Машею будемо в дуеті співати дуже гарну, але емоційно складну пісню. Там є фраза "go easy on me", що перекладається – "будь полегше зі мною". Ми б з Машею хотіли цю пісню присвятити всім тим людям, котрим довелося полишити свої домівки.", - поділилася Оксана.

У дуеті Оксана та Марія емоційно заспівали композицію британської співачки Адель - Easy on Me. Тренерці Наді Дорофєєвій було складно обрати, з ким же вона далі працюватиме у шоу, адже обидві дівчини продемонстрували потужні вокальні вміння. Утім, Надя віддала перевагу Оксані Позивай.

Однак і Марія Сур не покинула шоу. Забрати учасницю до своєї команди захотіли одразу два тренери – Оля Полякова і Потап. Тому Марії довелося обирати, з ким продовжувати участь у проєкті. Дівчина пішла до команди Полякової.

Читайте також: