"Голос країни-12": учасниця зі сльозами на очах розповіла про життя мами і брата у Слов’янську

Учасниця "Голосу країни-12" Тіна Колодій поділилася своєю історією війни із глядачами.

Дівчина родом із Слов’янську, який сьогодні майже щодня страждає від ворожого вогню. Родина Тіни – мама, братик і домашні улюбленці – теж не змогли покинути місто.

"Нажаль, зараз моя мама, брат, 7 собак і котик перебувають у Слов'янську під обстрілами, без світла, газу, води, адже вони не можуть виїхати", - розповіла вокалістка.

За словами Тіни, кожного разу, коли вона намагається додзвонитися до рідних, серце завмирає, адже дівчина боїться не почути знайомий голос на тому кінці слухавки.

"Кожного дня я телефоную мамі, і коли вона не бере слухавку, моє життя на якийсь час зупиняється. Я завжди говорю їй: де б ти не була, бери з собою телефон. Подумай про мене, мені потрібно почути тебе", - поділилася учасниця.

Під час участі у шоу Тіна добре потоваришувала із своєю конкуренткою на "вокальних боях" Анною Кіндзерською. Під час війни дівчата намагалися підтримувати одна одну і допомагали.

"25 лютого мені зателефонував брат Ані Кіндзерської. На той момент я була на вокзалі і намагалася потрапити у евакуаційний потяг, але мені не вдалося. Вони допомогли мені виїхати у безпечне місце. Я мрію, щоб моя країни якнайшвидше стала вільною, щоб жодна нечисть більше ніколи навіть не подумала лізти на нашу землю", - поділилася Тіна.

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