"Голос країни-12": учасниця змусила зал аплодувати стоячи після потужного виконання вірша Шевченка

У ефірі "Нокаутів" Анна Кіндзерська приголомшила своїм виконанням рядків Тараса Шевченка "Думи мої".

Вірш легендарного українського поета перетворився на потужну музичну композицію. Виявилося, що дівчина самостійно створювала нове звучання для відомих рядків.

"Думи мої" - це дуже символічна для країни пісня. Вже під час зйомок "Нокаутів" ситуація в країні була дуже напружена, зараз ця пісня стала ще актуальнішою", - розповіла дівчина у своєму відеозверненні.

Після такого емоційного виступу Анни зал аплодував їй стоячи, а зірковий тренер Святослав Вакарчук без роздумів посадив учасницю на перше крісло у своїй команді.

Нагадаємо, що під час першого епізоду "Нокаутів" учасник із вадами слуху, Михайло Цар, довів до сліз своєю зворушливою історією про втрату дідуся, якому присвятив свій виступ.

Читайте також: