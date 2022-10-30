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"Голос країни-12": учасник шоу зробив неочікуваний подарунок для тренерів та ведучої

Дата публікації
Перегляди
195
Час на прочитання
1 хв
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"Голос країни-12": учасник шоу зробив неочікуваний подарунок для тренерів та ведучої

Клім Куліков

Також учасник проєкту зробив подарунок й для своєї суперниці.

У дев'ятому випуску шоу "Голос країни-12" своїми вокальними здібностями мали дивувати глядачів та тренерів Марта Липчей та Клім Куліков.

Утім, їхній виступ не може лунати в ефірі. Учасники для вокальних боїв обрали композицію російського виконавця.

Тим не менш випуск шоу знімали ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Тож тренерка Марти та Кліма – Оля Полякова – обрала, з ким далі працюватиме у проєкті. Участь у шоу продовжить Марта.

Утім, Клім не зміг піти з проєкту просто так. Він вирішив зробити приємний сюрприз. Так, Клім подарував квіти Олі Поляковій та Наді Дорофєєвій.

Надя Дрофєєва / ©
Надя Дрофєєва

Також учасник шоу не забув й про ведучу – Катерину Осадчу, якій вручив червону троянду. Марті Клім теж подарував букетик.

Клім Куліков і Катерина Осадча / ©
Клім Куліков і Катерина Осадча

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Стаття з добірки новин:
Голос країни 2022
Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
195
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