"Голос країни-12": учасник з Казахстану потужно переспівав пісню Джамали

На сцені "Голосу країни-12" своїми вокальними здібностями дивував глядачів та зіркових наставників житель Казахстану Жубан Єрназар.

Учасник для "Нокаутів" обрав хіт української співачки Джамали – "1944". Саме з цією композицією артистка виборола перше місце на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2016".

Тож Єрназар хотів підтримати українців, які героїчно захищають країну від російських окупантів, та присвятити їм пісню.

Жубан Єрназар

"Сьогодні я заспіваю дуже знакову пісню української співачки Джамали, яка відома в Україні, у Казахстані і у всій Європі. Це дуже важлива пісня для кримських татар, які внаслідок депортації знайшли свій прихисток у тому числі й у Казахстані. Для мене честь заспівати цю пісню на "Голосі країни", і я б хотів присвятити її усім людям, які через війну втратили свій дім. Хочу вкотре підтримати українців та побажати їм мирного неба над головою", - зазначив Єрназар.

Зіркові тренери були просто приголомшені виконанням пісні. Наставники були переконані, що Єрназар вартий першого крісла. Потап уважно вислухав коментарі своїх колег. Тренер посадив Єрназара на друге крісло.

Потап

"Дякую тобі за цю прекрасну пісню, за це виконання. Чудово заспівав. Врахувавши всі професійні коментарі своїх колег, це гідне місце. Але якщо Джамала виграла перше місце на "Євробаченні", то ти отримуєш друге крісло", - зазначив Потап.

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