"Голос країни-12": відома українська акторка поборолася за участь у шоу та розплакалася на сцені

Карина Аввакумова виконала пісню під назвою Americano.

Спробувати свої сили на "Голосі країни-12" прийшла й відома українська акторка Карина Аввакумова.

Так, артистка ще у 15 років приїхала підкорювати столицю України. Карина вступила до навчального закладу та жила у гуртожитку. Разом з тим зірка співала у ресторанах та ходила на різноманітні кастинги. Аввакумовій пощастило, вона зіграла головну роль у серіалі "Київ вдень та вночі". Артистка стала успішною акторкою, втім, Карина від дитинства мріяла бути співачкою.

"У мене є сім'я, маленький син, у мене є досвід акторства. Але моя маленька Кариша кричить мені, що я досі не реалізувала свою найдавнішу мрію – стати співачкою", - поділилася акторка.

Так, Карина прийшла на "Голос країни-12" та виконала пісню Світлани Лободи – Americano. Та, на жаль, тренери шоу не розвернули свої крісла.

"У вас така вокальна міць. Її треба навчитися трішки вгамувати. Видно, що у вас перерва була, і ви так хотіли її показати. Я вам бажаю знайти баланс. У вас все ще попереду", - прокоментував виступ Карини Потап.

Акторка настільки засмутилася, що тренери не обрали її, що не змогла стримати своїх емоцій та розплакалася просто на сцені.

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