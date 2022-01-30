"Голос країни-12": відомий радіоведучий виконав авторську пісню та розвернув усі тренерські крісла

Герман Дудковський на сцені "Голосу країни" / скріншот з відео

Герман Дудковський здивував своїм співом.

У другому епізоді "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-12" на сцену вийшов ведучий відомої музичної радіостанції – Герман Дудковський.

Як говорить 29-річний виконавець, щовечора його голос слухають близько три мільйони людей. Втім, Герман хоче, аби його нарешті почули як артиста, а не як ведучого.

Тому співак прийшов на шоу "Голос країни-12" та виконав свою авторську хіп-хоп пісню. Текст композиції Герман написав самостійно, а от музику – вже разом з напарником.

Тренери проєкту були ошелешені співом Германа. Спочатку кнопку натиснула Дорофєєва, а вслід за нею – Потап. На останніх секундах пісні розвернулися Вакарчук та Полякова.

"Це було справді неочікувано. Це було неочікувано круто", - поділився думками Святослав.

Герман поміркував та обрав команду Потапа.

"Я на 1+1, і нехай мене побачить тато. Я обираю команду Потапа", - поділився виконавець.

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