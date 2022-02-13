"Голос країни-12": водій з Казахстану шокував унікальним тембром та розвернув чотири крісла

Дімаш Дуалетов приголомшив своїм виступом.

На сцену "Голосу країни-12" вийшов водій із міста Алмати, Казахстан, – Дімаш Дуалетов.

Так, 27-річний хлопець співає від дитинства. Дімаш виступав від шести років на маленьких сценах. Втім, батьки переконали юного виконавця обрати іншу професію, і він пішов до коледжу навчатися на водія екскаватора та бульдозера. Та співати юнак продовжував й далі.

Дімаш прийшов на "Голос країни-12", аби нарешті показати всім свій талант та стати відомим виконавцем.

"Я мріяв про цю сцену вже давно. Голос тремтить. Дуже хвилююся, адже дивиться весь Казахстан: мої друзі, батьки. Сподіваюся, що повернеться хоча б одне крісло. Хочу кайфонути", - поділився своїми емоціями перед виступом Дімаш.

Перспективному артисту таки вдалося розвернутися тренерські крісла, до того ж одразу всі чотири. За Дімаша розпочалася справжня боротьба. Кожен з тренерів хотів, аби юнак обрав саме його. Та серце підказало виконавцю піти до команди Олі Полякової.

"Ти мене просто ощасливив. Дякую! Для мене неймовірна велика радість та честь працювати з тобою. Ти просто вже готовий артист. Великий, яскравий, дуже талановитий. Мені треба тільки трішки тебе направити. Я зроблю все", - прокоментувала щаслива Оля.

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