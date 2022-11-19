"Голос країни-12": вперше суперфінал вокального шоу відбудеться на унікальній сцені у метро

Вперше за всю історію проєкту "Голосу країни" суперфінал вокального шоу відбудеться у метрополітені.

Спеціально для цього на станції "Хрещатик" була побудована унікальна сцена, на якій учасники заспівають свої вирішальні пісні. Перші фото по-справжньому української сцени на знаковій локації у центрі столиці з'явилися на офіційній сторінці "Голосу країни-12".

Сцена "Голосу країни-12" / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Як раніше вже розповідав продюсер проєкту Володимир Завадюк, над підготовкою фіналу уся команда працювала протягом двох місяців, не зважаючи на постійні атаки ворога та продовження війни. Сцена суперфіналу "Голосу країни-12" має особливий вигляд, у якому закладений важливий для кожного українця сенс.

Сцена "Голосу країни-12" / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

"Наша команда довго працювала з режисерками із TRI.Direction над тим, якою має бути сцена у цьому знаковому фіналі. І було прийняте рішення, що вона буде виглядати наче сонце, яке повністю оточене справжньою українською пшеницею цьогорічного врожаю. Це символічно, адже ми впевнені, що наша країна також буде цвісти та жити, як пшениця, що проростає крізь стіни та мармур",- поділився Завадюк.

Сцена "Голосу країни-12" / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Нагадаємо, що у суперфіналі на глядачів "Голосу країни-12" чекає одразу декілька сюрпризів. Так, на вокальному шоу з'явиться Гвен Стефані, а також заспіває українська захисниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка".

Дивіться суперфінал "Голосу країни" 20 листопада о 19:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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