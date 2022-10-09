"Голос країни-12": вулична співачка зі сльозами на очах пригадала початок повномасштабної війни

Історії війни, які розповіли учасники "Голосу країни-12", зворушили глядачів. 23-річна киянка Яна Мілевська й досі не може втримати сліз, згадуючи про початок повномасштабної війни.

"24 лютого о 4 ранку мені зателефонувала подруга, яка плакала та казала, що це кінець. Це було дуже страшно. Я, як і більшість українців, була змушена покинути свою домівку, отримати статус "вимушеного переселенця" та переїхати на захід України", - розповіла Яна.

Події в Україні змусили дівчину переосмислити свою творчість та надихнули на створення українськомовних пісень.

"Я написала дуже багато українськомовних пісень. За два місяці я змогла повернутися додому, співати, та донатити усі зароблені гроші на ЗСУ", - поділилася Яна.

Зараз дівчина продовжує співати на вулиці, а усі зароблені кошти вона передає на потреби українських військових.

А ось на сцені "Голосу країни-12" учасниця заспівала хіт Біллі Айліш, чим підкорила усіх чотирьох суддів. Святослав Вакарчук навіть зазначив, що дівчина виконала його улюблену пісню, тому має піти до нього у команду. Але в решті Яна обрала в якості тренера Надю Дорофєєву.

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