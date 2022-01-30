"Голос країни-12": вуличні музиканти запалили на сцені шоу разом з Вакарчуком та Поляковою

Музиканти виконали легендарний хіт гурту 5'nizza.

Останніми у другому випуску вокального шоу "Голос країни-12" вийшли учасники дуету "2Tone" – Іван та Богдан.

Зазвичай, музиканти тішать українців своєю музикою, співаючи на вулицях Києва. Саме це заняття і є їхнім заробітком. Хлопці зізнаються, що співають і в мороз, і в спеку. Вони за день можуть заробити від 50 до 800 гривень.

Втім, музиканти хочуть досягти більшого. Дует планує у майбутньому співати свої пісні.

"Стати популярними, щоб коли люди йшли вулицею та впізнавали, щоб однокласники дивилися та дивувалися, чого ми досягли", - поділився Іван.

Музикантам вдалося підкорити тренерів шоу. Вони заспівали легендарний хіт гурту 5'nizza – "Я солдат". До них повернулися Оля Полякова та Святослав Вакарчук. Тренери навіть не стрималися та піднялися на сцену співати разом з виконавцями.

"Я не обіцяю золоті гори. Якби я вас почув раніше, то я не залежно від "Голосу" запропонував би вам щось спродюсувати. Мені так подобається тембр Івана. Він унікальний. А те, як ви співаєте разом, то це робить вас у квадраті унікальними", - прокоментував Святослав.

Музиканти порадилися та вирішили піти до команди Святослава Вакарчука.

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