"Голос країни-12": Юрій Горбунов поділився першим фото з тренерами шоу

Стартували знімання "сліпих прослуховувань".

Скоро на телеканалі "1+1" розпочнеться 12 сезон вокального шоу "Голос країни".

Незмінними ведучими проєкту стало зіркове подружжя Юрій Горбунов та Катерина Осадча. На сторінці в Instagram знаменитість повідомив про старт знімань "сліпих прослуховувань" та показав перше фото з Осадчою та зірковими наставниками. Зауважимо, цього року тренерські крісла посіли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, DOROFEEVA та ПТП.

Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Катерина Осадча, DOROFEEVA, Юрій Горбунов та ПТП / instagram.com/gorbunovyuriy

"Ми почали зніманя 12 сезону легендарного шоу "Голос країни"! Це буде крутий сезон!!!" – підписав кадр шоумен.

Також Горбунов зазначив, що в ефірі проєкт покажуть вже у січні.

Зауважимо, минулого року у шоу переміг Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої.

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