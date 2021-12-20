"Голос країни-12": Юрій Горбунов поділився першим фото з тренерами шоу

Стартували знімання "сліпих прослуховувань".
Скоро на телеканалі "1+1" розпочнеться 12 сезон вокального шоу "Голос країни".
Незмінними ведучими проєкту стало зіркове подружжя Юрій Горбунов та Катерина Осадча. На сторінці в Instagram знаменитість повідомив про старт знімань "сліпих прослуховувань" та показав перше фото з Осадчою та зірковими наставниками. Зауважимо, цього року тренерські крісла посіли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, DOROFEEVA та ПТП.
"Ми почали зніманя 12 сезону легендарного шоу "Голос країни"! Це буде крутий сезон!!!" – підписав кадр шоумен.
Також Горбунов зазначив, що в ефірі проєкт покажуть вже у січні.
Зауважимо, минулого року у шоу переміг Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої.
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