"Голос країни-12": житель Балаклії приголомшив піснею, яку присвятив українським захисникам

На шоу "Голос країни" приголомшив тренерів та глядачів своїм виступом житель Балаклії Ярослав Кайда.

На початку вересня українські захисники звільнили рідне місто музиканта-початківця від російських окупантів. Ярослав вдячний ЗСУ за те, що вони ціною власного життя захищають Україну. Тож свій виступ на проєкті Кайда присвятив українським військовим. Так, учасник "Голосу країни" переспівав композицію гурту The Hardkiss – "Гора".

Ярослав Кайда

"Я народився і виріс у міста Балаклія, Харківської області. Це місто пів року було в окупації, і саме це було перше місто, яке звільнили наші захисники під час контрнаступу на Харківщині. Я дуже радий повернутися додому, до рідного краю. До міста потроху повертаються мешканці та відчиняються крамниці. Цей виступ я присвячую усім захисникам, які ціною власного життя, звільняють українські території. Хлопці, дуже вам дякую! Я впевнений, що скоро у всіх містах та селах України замайорить український прапор. Слава Україні! Слава ЗСУ!" – зазначив Ярослав.

Думки зіркових наставників розділилися. Хтось бажав Ярослава бачити далі у шоу, а хтось радив відпустити його. Радник Потапа Позитив був переконаний, що співак-початківець має дати шанс іншому артисту.

Позитив і Потап

"Мені дуже складно зрозуміти, як підказати. Бо, дійсно, такі артисти, такі вокалісти сильні. Мені здається, що в тебе все вже є. Мені здається, що для когось є ще шанс просто знайти тут зріст. Ти тут просто топ вже, я б дав шанс ще іншим артистам", - зазначив Позитив.

Потап, своєю чергою, вирішив дати Ярославу шанс. Зірковий тренер посадив учасника на третє місце, тож шоу покинув Михайло Герасимчук.

Читайте також: