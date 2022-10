"Голос країни-12": жителька Маріуполя шокувала розповіддю, як її рідні виживали в окупованому місті

На шоу "Голос країни-12" Юлія Курченкова розповіла моторошну історію про батьків, яких повномасштабна війна застала в Маріуполі.

Дівчина не перебувала у рідному місті. Натомість її батьки, рідні та друзі опинилися в окупації. Юлія пригадала, що з ними зовсім не було зв'язку. Лише наприкінці березня вона змогла дізнатися, що її рідні у безпеці.

"Коли все почалося я не перебувала на території міста. Але мої близькі знайомі, друзі дитинства, мої батьки жили в тому жахітті майже місяць. Не було зв'язку, я не знала, живі вони взагалі. Лише наприкінці березня зателефонували мої батьки і сказали, що вони змогли вирватися з окупованої території", - пригадала Курченкова.

Юлія Курченкова

Батьки Юлії розповідали моторошні речі про життя в окупації. Вони постійно ховалися у підвалах, топили сніг, аби була хоча б якась вода. Окупанти постійно жорстко обстрілювали місто, поки вщент не зруйнували його.

"Те, що вони розповідали… Я навіть не уявляю, який жах вони пережили. Вони збирали сніг на початку березня, щоб була вода, перебували у підвалах, коли було мінус 10. Деякі люди намагалися знайти їжу або воду і вже не поверталися до підвалу. Окупанти настільки жорстоко поводилися, настільки жорстоко обстрілювали місто. Майже все зруйновано – всі мої спогади, всі мої вулиці улюблені, мій музичний коледж, де я навчалася співати", - розповіла Юлія.

Загалом, ще до початку повномасштабної війни дівчина спробувала свої сили на "Голосі країни-12". На сцені проєкту Юлія виконала композицію All the Man That I Need. Вільне місце лишалося лише у Святослава Вакарчука, однак він не натиснув червоної кнопки.

