"Голос країни-12": жителька Слов'янська розповіла, як її рідні живуть під обстрілами

До рідного міста Тіни Колодій російські окупанти вторглися ще вісім років тому.

На шоу "Голос країни-12" прийшла жителька Слов'янська Тіна Колодій, аби поділитися своєю історією.

Війна дівчину застала вісім років тому. Її рідне місто окупували російські військові. Тіна з родиною не стала виїжджати і жила під постійними обстрілами. ЗСУ звільнили Слов'янськ, а дівчина разом з іншими жителями міста почала займатися патріотичною діяльністю.

"Війна мене зустріла ще 2014 року. Мені тоді було 15 років. Ми з моєю родиною залишалися у Слов’янську, жили під постійними обстрілами. Коли моє місто звільнили, ми з іншими патріотами Слов'янська почали патріотичну діяльність і стали помічати, як патріотизм у Слов'янську росте", - розповіла Тіна.

Тіна Колодій

Російські військові 2022 року знову змусили дівчину боятися. Тож коли почалася повномасштабна війна Тіна поїхала на захід України, де почала займатися волонтерством. Утім, рідні співачки-початківиці залишилися у Слов'янську. Мама та брат Тіни живуть під обстрілами без води, світла та газу. Та вони не втрачають надії та вірять, що ЗСУ виженуть загарбників з України.

Тіна Колодій

"Коли повномасштабна війна почалася, я поїхала на захід України і почала закупляти необхідні речі для військових та людей, які залишалися на лінії фронту. Мені вдалося вмовити частину моєї родини поїхати, але мої мама, брат, сім собак і котик залишаються у Слов'янську під обстрілами без світла, води і газу. Але я вірю, що скоро все закінчиться, і я скоро зустрінуся зі своєю родиною", - розповіла Тіна.

На сцені "Голосу країни-12" дівчина виконала пісню Constantine та Івана Дорна - "Мозоль". Тіна зуміла розвернути одразу три крісла. Співачка-початківиця обрала команду Святослава Вакарчука, куди й мріяла потрапити.

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