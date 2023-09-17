"Голос країни-13": 17-річна вокалістка розвернула чотири тренерських крісла неймовірним виступом

Юна вокалістка з маленького містечка Мирноград на Донеччині – 17-річна Христина Старикова – неймовірно показала себе на "Голосу країни-13".

Від самого дитинства дівчина почала займатися вокалом та прагнула підкорити велику сцені. Повномасштабна війна стала поштовхом для Христини піти на вокальне шоу та на усю країну заявити про співочу Донеччину.

"Я завжди йшла цим шляхом. Виступала на всіх місцевих святах. Зараз через близьку лінію фронту біля мого міста і активні бойові дії я живу в Києві. Я намагаюся жити своє життя, але це дуже складно. Я кожну хвилину сумую за своєю домівкою. Для мене велика гордість представляти Донеччину на такий великій сцені. Мрію заспівати гімн України на сцені Мирнограда", - поділилася Христина.

Христина Старикова / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Учасниця емоційно виконала пісню JVKE - golden hour та просто приголомшила тренерів своїми вокальними здібностями. Усі четверо зіркових суддів не змогли втриматися та натиснули на заповітну кнопку. Суді навіть посперечалися за те, до кого має піти талановита співачка.

Для Христини було дуже не просто обрати тренера, адже кожного з них вона вважає талановитим наставником. Але з рештою дівчина обрала піти в команду Юлії Саніної.

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