"Голос країни-13": 26-річний богослов зі Львова розчулив тренерів своїм глибоким виступом

Свій поклик дарувати людям музику на сцені "Голосу країни-13" прийшов реалізувати 26-річний богослов зі Львова Назарій Малиновський.

Завдяки бабусі у дитинстві юнак відчув, що хоче проповідувати та надихати інших вірити в Бога. Після навчання у семінарії Назар зрозумів, що його місія нести людям віру через музику, тож почав співати.

На сцені "Голосу країни-13" Назарій здивував своїм сильним вокалом під час виконання пісні Lewis Capaldi – Bruises. Бархатистий тембр вокаліста довів глядацьку залу до мурах.

Назарій Малиновський

Особливі спогади виступ богослова викликав у Наді Дорофєєвої. Зіркова тренерка пригадала щемливу історію про свою шанувальницю, яка чекає коханого з війни.

"Ви зараз співали цю пісню і я згадала історію, яка трапилася зі мною на концерті в Чернігові. Я співала пісню "Вотсап", і коли почалася пісня, дівчина у другому ряду почала ридати. Після концерту ми познайомилися і вона розповіла, що на цей концерт вона мала прийти зі своїм хлопцем, але зараз він на фронті. І вона каже: "Я думала, не піду. Але він сказав: "Іди, я хочу, щоб ти жила нормальне життя". Це вселило в мене таку надію. Я сиділа і згадувала ці відчуття, цю історію. Ваш голос змусив мене опинитися в вашій історії, це була сила", - поділилася Надя.

Дорофєєва запросила виконавця до своєї команди, але Назарій здійснив свою мірю та потрапив до команди Юлії Саніної.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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