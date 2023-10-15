"Голос країни-13": боєць ЗСУ довів до сліз проникливим виконанням хіта "Біля тополі"

Військовослужбовець Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова на "Голосі країни-13" розчулив глядачів своїм виступом.

У сьомому епізоді вокального шоу учасники зійшлися у "кросбатлах". Боєць ЗСУ з команди Пивоварова представив на сцені дуже проникливий та зворушливий виступ - Панчишин заспівав хіт "Біля тополі" співака SHUMEI.

Як зізнався сам вокаліст, для нього це дуже серйозна композиція та він асоціює себе з героєм пісні. Під час її виконання він пригадав, як був на передовій та з окопу намагався передати хоч якусь вісточку рідним про те, що він живий.

Енергія та надрив, з яким Михайло виконав пісню, не залишили глядачів байдужими. Присутні ледь стримували сльози під час виступу учасника та подякували йому за такі емоції бурхливими оваціями.

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