"Голос країни-13": боєць ЗСУ довів Надю Дорофєєву до сліз та змусив тренерів аплодувати стоячи

На сцені "Голосу країни-13" виступив військовий ЗСУ Михайло Панчишин, який брав участь у звільненні Київської області та обороні Бахмута.

До початку повномасштабної війни 25-річний юнак займався музикою. Однак коли Росія вторглася до України, Михайло став на захист країни. Спочатку він воював у Київській області, а згодом його підрозділ відправили до Бахмута.

За словами Михайла, у місті велися пекельні бої з окупантами. Від постійних обстрілів військовий отримав контузію.

Михайло Панчишин / Фото: скриншот з відео

"Я до війни був співаком. 24 лютого почалося бомбардування і я пішов у ЗСУ. Відслужив майже рік. Наш підрозділ їздив до Ірпеня, Бучі. Нам дали бойове завдання поїхати до Бахмута. Ворог воює дуже підло. Я особисто бачив, як фосфор падає у Бахмуті. Ми зайшли до самого пекла. Отак сім днів обстрілів без перерв. Кожен приліт біля тебе – це контузія. Нас окупанти взяли в кільце. Я думав, якщо я звідси виберусь живим, то зроблю так, щоб про цей бій не забув ніхто, щоб не забули хлопців, які там полягли. Я буду висвітлювати їхню славу", - поділився Михайло.

Нині військовий комісований за станом здоров'я. Утім, як Михайло і обіцяв, в тилу він не забуває про своїх побратимів та прославляє їхню мужність у піснях. Тож саме заради цього військовий і прийшов на проєкт.

"Коли повернувся до цивільного життя, я написав альбом із восьми пісень. От деякі слова взагалі взяті з реальних історій, деякі слова написали хлопці. Я хочу стати голосом невідомих героїв, які впали в боях. Я хочу стати голосом країни, щоб підняти людей і ми швидше виграли війну", - зазначив Михайло.

Музикант на сцені шоу виконав авторську композицію "Невідомий герой", яку написав разом зі своїми побратимами. Тренери оцінили вокальні здібності Михайла та всі натиснули червону кнопку. Ба більше, і наставники, і глядачі аплодували Панчишину стоячи. Врешті, військовий обрав команду Артема Пивоварова, адже є його фанатом ще зі шкільних часів.

Тренери "Голосу країни-13" / Фото: скриншот з відео

Своє слово сказала і Надя Дорофєєва. Тренерка уважно вислухала історію Михайла, подякувала йому за захист та не змогла стримати сліз.

"Ваша присутність сьогодні тут, на сцені, це надзвичайний для нас усіх подарунок. Ми вітаємо вас на "Голосі країни" і дуже дякуємо за те, що ви всі для нас робите", - сказала Дорофєєва, не стримуючи сліз.

Михайло Панчишин / Фото: скриншот з відео

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі на телеканалі "1+1 Україна" о 21:00.

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