"Голос країни-13": глядачі переконали Дорофєєву повернути тренерське крісло до самобутньої волонтерки

Спробувати свої сили на "Голосі країни-13" прийшла і 25-річна музична волонтерка Лада Тивончук з Києва.

Від початку повномасштабної війни дівчина обрала шлях підтримувати українців своїм талантом. Лада з гітарою в руках вирушила співати для дітей, переселенців, а також наших захисників. Аби підтримати бойовий дух військових вокалістка не побоялася вирушити на передові позиції.

"Це було 10 кілометрів від Бахмуту. Обличчя були сповнені болем, в них не було життя. Але після того, як ми виступили, обличчя завжди мінялися – вони оживали. Я відчувала, що я там дуже потрібна і взагалі, що музиканти саме там дуже потрібні", - пригадала Лада.

Лада Тивончук

На сцені шоу дівчина виконала авторську пісню "Галактика" та розвернула крісло Наді Дорофєєвої. Як зізналася сама зіркова тренерка, зробити такий вибір її змусили глядачі у залі.

Лада Тивончук

"Ваш вокал мені дуже сподобався, але я сумнівалася в тому, щоб натиснути кнопку. Але потім подивилася на глядачів, які вас дуже підтримували. Я як тренер, який вже п’ятий раз в "Голосі", розумію, що це шоу не про тренерів, а про таких вокалістів, таких героїв як ви. Якщо аудиторія так реагує, то вона відчуває дуже часто більше, ніж тренери", - сказала Надя.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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