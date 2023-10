"Голос країни-13": хто став фіналістом шоу та чому Надя Дорофєєва і Артем Пивоваров заплакали

Щойно відгримів другий півфінал вокального шоу "Голос країни-13", де стали відомі імена фіналістів, які змагатимуться за перемогу.

Минулого випуску "кросбатли" закінчилися на Івану Клименку, тож цього разу саме йому випала нагода зробити виклик тренеру. Продюсер поклався на долю. За допомогою пляшки з водою Іван Клименко обрав своєю суперницею Надю Дорофєєву.

Від команди тренера на сцену вийшла остання його підопічна Вероніка Коваленко. Учасниця чуттєво заспівала трек української співачки KOLA – "Біля серця", автором якої є сам Іван Клименко. Тренер обрав саме цю композицію, адже хотів, щоб глядачі змогли зазирнути до душі Вероніки.

Тим часом Надя Дорофєєва викликала на "кросбатл" Майрамік Авоям. Дівчина виконала популярний німецький хіт співачки Ayliva - In deinen Armen. Майрамік відкрилася з іншого боку та просто приголомшила глядачів потужним вокалом. Тож на "кросбатлах" з рахунком в 76 балів перемогла підопічна Наді Дорофєєвої. Вероніці Клименко не вистачило лише два бали, аби зрівняти рахунок, глядачі оцінили її виступ в 74 бали.

Наступною виклик робила тренерка Надя Дорофєєва. Співачка побажала, аби її підопічний Едгар Єнокян зійшовся в "кросбатлі" з учасником команди Юлії Саніної. До слова, Єнокян на сцені "Голосу" виконав хіт своєї наставниці "Кохаю, але не зовсім". Щоправда, вокаліст змінив слова та переробив під себе мелодію. Номер Едгара ледь не зірвався. Річ у тім, що у вокаліста проблеми з голосовими зв'язками, тож будь-якої миті його голос може просто зникнути. Тим не менш, Едгар вийшов на сцену та розкачав залу емоційним виступом.

Від команди Юлії Саніної на сцену вийшла Галина Печеніжзька. Вокалістка виконала композицію відомої співачки Тіни Тернер - Why Must We Wait Until Tonight. Галина просто підкорила глядачів потужним вокалом. Врешті, хоч зала й шаленіла від Едгара, у фінал пройшла саме вона. Печеніжзька набрала 88 голосів, а Єнокян – 74.

Тренерка Юлія Саніна кинула виклик тренеру Артему Пивоварову. Від команди співачки на сцену вийшла Христина Старикова, яка виконала веснянку "Ой, ти жайворонку". Дівчина просто ошелешила виконанням народної пісні та не лишила нікого байдужим.

Тим часом Артем Пивоваров викликав на сцену Гідаята Сеїдова. Вокаліст заспівав композицію I Surrender written від Sam Watters та Louis Biancaniello. Учасник теж потужно виступив, а також поекспериментував зі стилем. Однак Гідаяту цього не вистачило, щоб пройти у фінал. Старикова набрала 112 голосів, тим часом Сеїдов лише 52.

Це неабияк засмутило тренера Артема Пивоварова. Під час зворушливої прощальної промови свого підопічного музикант не зміг стримати сліз та заплакав.

Останніми у "кросбатлах" 13 сезону зійшлися учасники команд Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова. Від виконавця на сцену вийшла учасниця Ізабелла Іващенко. Вокалістка чуттєво виконала трек під назвою Infinity. Виступ Ізабелли був неабияк потужним та чуттєвим.

А от від команди Наді Дорофєєвої на сцену вийшов військовий ЗСУ Юрій Городецький. Захисник заспівав композицію Вови Гейзера "Браття-українці". Виступ Юрія був неабияк чуттєвим та емоційним. Слова композиції, яку обрав військовий, неабияк актуальні та просто чіпляють за душу. Особливо емоцій не змогла стримати Надя Дорофєєва. Тренерка під час виступу підопічного почала плакати. Виконавиця не могла заспокоїтися та навіть попросила про паузу. Як поділилася Дорофєєва, їй боляче від того, якою ціною дається Україні кожен клаптик землі, і що українські захисники щодня віддають свої життя, аби скоріше настав мир. Глядачів теж підкорив виступ Юрія, тож саме він потрапляє до фіналу з рахунком в 90 балів, тим часом Ізабелла набрала всього 37 балів від глядачів.

У восьмому епізоді "Голосу країни-13" стали відомі імена всіх вісьмох фіналістів. У фінал від команди Івана Клименка потрапляє Стася Чабан. Артем Пивоваров теж буде у фіналі з одним учасником – Михайлом Панчишиним. У команди Наді Дорофєєвої три учасники: Юрій Городецький, Роман Панченко та Майрамік Авоям. В Юлії Саніної теж троє фіналістів – Влад Пелих, Христина Старикова і Галина Печеніжзька.

Дивіться фінал "Голосу країни-13" вже наступної неділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна". Ім'я переможця 13 європейського сезону стане відомо 29 жовтня.

Повні випуски шоу можна подивитися на 1+1 video.

Читайте також: