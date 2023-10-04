"Голос країни-13": хто з зірок став радником Дорофєєвої та Пивоварова у "вокальних батлах"

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" покажуть новий епізод "вокальних батлів" європейського сезону "Голосу країни-13".

Недільного вечора телеглядачі побачать другий етап музичного проєкту – "вокальні батли". На цьому етапі у тренерів з'явилися зіркові радники.

Цього тижня за місце у півфіналі будуть змагатися команди двох тренерів - Наді Дорофєєвої, радником якої став співак Макс Барських, та команда Артема Пивоварова, радником якого є виконавиця KOLA.

Тренерка DOROFEEVA зазначила, що дуже тішиться, що її радником став саме Макс Барських, адже вона мріяла показати йому все що відбувається на сцені "Голосу країни" наживо.

Надя Дорофєєва, Макс Барських / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Моїм радником став Макс Барських. Це артист, який має понад три мільярди прослуховувань. Він підкорив мільйони сердець українців та європейців. Я дуже сильно чекала на нього та мріяла, аби він побачив те, що відбувається на сцені "Голосу країни" не по телевізору, а наживо. Сподіваюся, що моя команда зможе його здивувати", - зазначила артистка.

Співак та композитор з'явився у студії "Голосу країни", щоб підтримати свою колегу, з якою наприкінці серпня випустив спільну пісню "Ритми".

"Надя - ідеальний творчий партнер як у студії, так і на знімальному майданчику. Вона чуйна, ніжна і при цьому дуже холоднокровна в хорошому сенсі цього слова, тому що зуміла витримати мене кілька годин і при цьому підтримувати всіх учасників своєї команди" – прокоментував Макс Барських.

Розпочнеться епізод з прем'єри пісні "Зорепад" з нового україномовного альбому Макса Барських, який чотири тижні очолював український чарт альбомів Apple Music.

Буде допомагати у нелегкому виборі Артему Пивоварову співачка KOLA, яка декілька разів і сама брала участь у "Голосі країни". Співак поділився, що його зірковою радницею стала self-made співачка.

Артем Пивоваров та KOLA / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Дуже радію, що моєю зірковою радницею стала співачка, яка створила себе сама, це self-made артистка KOLA. Вона і сама була на сцені "Голосу країни". КOLA - це співачка нової генерації і нового покоління. Вона як ніхто знає, що порадити та як підтримати молодих виконавців, за якими майбутнє", - наголосив Артем.

Хто з учасників зможе пройти у півфінал, стане відомо незабаром.

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