"Голос країни-13": Клименко пригадає роботу на вулицях Китаю, Пивоваров майстерно заспіває свій хіт

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться довгоочікувана прем'єра нового сезону вокального шоу "Голос країни-13".

Розпочнеться перший епізод проєкту з хвилини мовчання в пам'ять про героїв та цивільних, які загинули через повномасштабну війну.

У цьому сезоні на сцену музичного проєкту вийдуть 60 вокалістів, які дивуватимуть глядачів та тренерів своїм співом та вибором музичного репертуару. У шоу візьмуть участь українці, які багато років живуть за кордоном, а також вокалісти, які не виїжджали з України під час повномасштабного вторгнення.

"Голос країни-13" / Фото: Пресслужба Кремля

Першою на сцену вийде 33-річна харків'янка Галина Печенизька. Жінка від початку повномасштабного вторгнення живе у Німеччині. Галина каже, що коли вимушено переїхала до іншої країни, згадала про свою велику мрію стати співачкою і організувала український хор при німецький церкві, у якому співають як українські народні пісні, так і пісні у стилі госпел. Вокалістка спробує підкорити тренерів оригінальним виконанням хіта KUPALA від Jerry Heil, alyona alyona та Ela.

Галина Печенизька / Фото: Пресслужба Кремля

"Після початку повномасштабного вторгнення ми з мамою та донькою евакуювалися до Німеччини. Майже одразу за кордоном я почала відчувати тугу за своєю домівкою і страждати від того, що я не могла знайти роботу. В той момент я вирішила піти до церкви, адже в Німеччині церква вирішує багато питань. Я розповіла диякону, що маю музичну освіту і дуже хочу створити хор. Він здивувався, але дав мені шанс. Наразі в моєму хорі співають більше 40 людей, про нас пишуть у місцевих газетах і ми несемо українську культуру у світ", - каже Галина.

Галина Печенизька / Фото: Пресслужба Кремля

У першому епізоді на глядачів чекають зіркові ексклюзиви. Після виступу одного з учасників тренер-дебютант "Голосу країни" Іван Клименко розповість про те, як заробляв на перші аудіокасети та як був вуличним музикантом у Китаю.

"У дитинстві я збирав пляшки для того, аби купувати собі перші аудіокасети. Коли став старшим, то грав на вулицях Китаю і за день встигав заробити стільки грошей, щоб нам з друзями вистачило на їжу та готель. Наступного дня знову починалась боротьба за виживання. До речі, я грав не тільки на вулицях Китаю, а й України, так що в мене теж є такий досвід", - каже Іван Клименко.

Іван Клименко / Фото: Пресслужба Кремля

Вийде на сцену і 25-річний командир комендантського взводу тилового забезпечення ЗСУ Юрій Городецький. У 18 років Юрій вступив до лав ЗСУ, адже в нього народився перший син. Вокаліст каже, що для нього важливо, щоб діти росли та жили у вільній європейській країні, адже тепер кожен куточок рідної землі дорожчий ніж відпочинок за кордоном. Щоразу йдучи на передову, Юрій не забуває про гітару й кожне таке відрядження не проходить без його концерту. Попри досить молодий вік, хлопець прихильник академічної музики, саме тому він заспіває гімн столиці України "Києве мій".

Юрій Городецький / Фото: Пресслужба Кремля

"Хочу від себе сказати, що я пишаюся тим, що маю можливість не тільки зустрічатися з вами тут, але і що маю можливість дихати з вами одним повітрям, разом з іншими українцями. Завдяки вашій незламності наша країна живе. Ви наші мотиватори. Дякую вам", - каже Артем Пивоваров.

Юрій Городецький / Фото: Пресслужба Кремля

Вийдуть на сцену і зіркові тренери, під час одного з виступів Артем Пивоваров заспіває свій хіт "Дежавю", а ось хто ще з тренерів продемонструє свій талан дізнаєтесь під час ефіру.

Дивіться "Голос країни-13" вже цієї неділі о 21:00.

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